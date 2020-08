Wolfsburg

In der Sammlung des ZeitHauses der Autostadt stehen so manche automobile Meilensteine. WAZ-Redakteur Carsten Bischof durfte sich jetzt zwei ganz besondere Sportcoupes für eine Ausfahrt ausleihen: Ford Capri I und VW Scirocco I. Beide Autos begeistern Oldie-Freunde wie Bischof noch heute. Jedes auf seine eigene Weise. Hier sein Bericht:

Auf dieses Wiedersehen habe ich mich ganz besonders gefreut: Vor fünf Jahren durfte ich im giftgrünen Ford Capri I, Baujahr 1972, einen Teil der Rallye Hamburg-Berlin-Klassiker mitfahren – als Begleitung der coolen TV-Stars Esther Schweins („Traumschiff“) und Michael Roll („ Alarm für Cobra 11“). Schon damals hatte ich mir heimlich gewünscht: „Einmal diesen Capri selbst fahren...“

Fahrt in Ford Capri und VW Scirocco

Jetzt darf ich, steige ein und staune über die ellenlange, grellgrüne Motorhaube. Autostadt-Mechaniker Pablo Rother lächelt: „Die Amerikaner wollten einen Mustang für europäische Straßen – und bauten den Capri.“ Das Design erinnert tatsächlich an die US-Ikone, auch das dürre Lenkrad, das spartanische Armaturenbrett und die weichen, schwarzen Kunstledersitze haben Mustang-Flair. Die weiche, schwammige Federung geht ebenfalls eher in Richtung US-Cruiser als europäisches „Sport“-Coupe. Hinzu kommt ein V4-Motor, der aus 1300 Kubik magere 50 PS holt.

Der Capri war schon bei der Markteinführung alt

„Als der Capri Ende der 1960er neu auf den Markt kam, war er technisch schon veraltet“, erklärt mir Pablo Rother. „Er stammt aus dem Ende einer Ära.“ Aber dieser Ära macht er alle Ehre: Als ich mit offenen Fenster und herausgelehntem Ellenbogen über die Landstraßen rund um Wolfsburg cruise, bin ich mental total entschleunigt, genieße den Moment und fühle mich unendlich cool. Die Blicke der Passanten bestätigen mich in meiner Relaxtheit: Der Capri ist nicht nur verdammt cool, er ist Kult! Und er hat – in späteren Ausbaustufen – im Motorsport Konkurrenten wie BMW und Porsche in Grund und Boden gefahren – aber das ist eine andere Geschichte.

Wobei: Sport und der Scirocco I in nepalorange – das passt. Der 1976 „Rocco“ – wie ihn Fans nennen – hat einen Reihenvierzylindermotor mit 1600 Kubik und 75 PS. Klingt mager? Ist es aber nicht, denn er ist leicht, drehfreudig, hat ein sportliches Fahrwerk und eine präzise Gangschaltung. Und diesen unglaublich bassigen Golf 1-Auspuffsound. Auf der Landstraße hält er locker mit aktuellen (viel schwereren) Autos mit, liegt satt auf der Straße und wirkt im direkten Vergleich zum Capri wie aus einer anderen, moderneren Zeit: „Er kommt ja auch aus einer anderen Ära“, betont Pablo Rothert. „Er kam noch vor dem Golf I auf den Markt – und beide Autos brachten frischen Wind nach Wolfsburg. Robust und temperamentvoll.“ Wie das Design aus Bella Italia.

Scirocco brachte frischen Wind nach Wolfsburg

Frischer Wind (Scirocco ist ein Wüstenwind) weht auch durchs Interieur: Uhr, Drehzahlmesser, Sitze mit Karomuster wie im späteren GTI, Kopfstützen, hellere Farben. Er wirkt auch heute noch modern und spritzig – und das im fortgeschrittenen Autoalter von 44 Jahren. Allerdings hat er nie Kultstatus erreicht. Und auch nie die Verkaufszahlen eines Ford Capri. Dabei ist er schick und schön und sportlich. Aber cool? Cool(er) ist der Capri.

Fahren Sie auch einen Klassiker? WAZ-Redakteur Carsten Bischof fährt regelmäßig Klassiker aus dem Fundus der Autostadt. Weil es Spaß macht und Oldies ein schöner Teil, manche gar Meilensteine der Automobilgeschichte sind. Fahren Sie auch einen Klassiker? Möchten Sie Ihren Klassiker in der WAZ vorstellen? Dann melden Sie sich bei Carsten Bischof unter bischof@waz-online.de. Und die automobile Zeitreise geht weiter.

Von Carsten Bischof