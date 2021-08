Wolfsburg

Ganz im Zeichen der Marke Škoda steht die Autostadt in Wolfsburg am Samstag, 4. September: Im Rahmen des Herbsttreffens der Škoda Oldtimer-IG Deutschland für klassische Automobile versammeln sich ab 10 Uhr rund 50 historische Fahrzeuge der Traditionsmarke aus Mladá Boleslav auf dem Piazza-Vorplatz. Wer die Heimat der VW-Tochter Škoda auch kulinarisch erleben möchte, kann sich auf Spezialitäten aus Böhmen freuen.

Armin Maus und Mandy Sobetzko, Geschäftsführung der Autostadt: „Wir machen unser Versprechen wahr: Viel mehr ‚Auto‘ in der Autostadt. Dass wir Gastgeber für das traditionelle Herbsttreffen mit diesen vielen Klassikern sind, freut uns sehr und ist nicht nur für Škoda-Liebhaberinnen und -Liebhaber ein Highlight.“

Highlight aus der Zeithaus-Sammlung

Bernd Teitge von der Škoda Oldtimer-IG Deutschland für klassische Automobile sagt: „Selbst in schwierigen Zeiten endet die automobile Leidenschaft nicht. Daher freuen wir uns, dass so viele Fans der Einladung in die Autostadt folgen.“

Historische Skoda-Modell als Bildergalerie:

Zur Galerie Am 4. September treffen sich rund 50 historische Fahrzeuge der VW-Tochter in der Autostadt.

Zu den liebevoll gepflegten Fahrzeugen des Škoda Oldtimer-IG Deutschland für klassische Automobile gehört unter anderem der Škoda 645 aus dem Jahr 1931, der vor Ort gezeigt wird. Außerdem können Gäste auch den 420 Popular (1935) sowie die Laurin & Klement Voiturette A6-7HP (Replica aus 1999) aus der Sammlung des ZeitHauses sehen.

Skoda Deutschland kommt mit Rennwagen

Mit einem ganz besonderen Schmuckstück präsentiert sich Škoda Deutschland: dem vom siebenfachen Deutschen Rallye-Meister Matthias Kahle bewegten 130 RS (1976). „Unsere Marke hat eine über 125 Jahre lange Historie und wir leben sie mit wunderbaren Automobilen – auch bei diesem Treffen in der Autostadt“, freut sich Andreas Leue, Referent Tradition bei Škoda Deutschland.

Für den passenden kulinarischen Rahmen sorgen die Teams der Autostadt Restaurants und des Ritz-Carlton mit einem Angebot aus Klassikern der böhmischen Küche.

Wer nach der Reise in die Vergangenheit zusätzlich einen Blick in die Gegenwart und die Zukunft der Marke werfen möchte, kann das im Škoda Pavillon der Autostadt tun. Die neuesten Modelle sind ebenso Bestandteil der aktuellen Ausstellung wie spannende Exponate rund um die Themen Konnektivität und Elektromobilität.

Von Steffen Schmidt