Die Classic Motor Show Bremen wurde offiziell abgesagt, doch es am kommenden Samstag gibt es ein Oldie-Event per Livestream. Auch zwei Wolfsburger sind dabei und müssen einen Karmann Ghia zum Leben erwecken...

Seit acht Jahren in der Scheune: Diesen Karmann Ghia aus den USA will Stefan Lommek (kleines Bild) am Samstag zum Laufen bringen. Quelle: privat