Bokensdorf

Besonders schnell ist sein Lieblings-Einsatzfahrzeug sowieso nicht, aber wenn sich Bijan Solati von der Freiwilligen Feuerwehr Bokensdorf bei einer Ausfahrt einem Spielplatz nähert, ist er besonders bremsbereit. Denn es kann sein, dass begeisterte Kinder auf seinen feuerroten 1966-er Magirus Deutz zustürmen. Mit dem Oldtimer hat die Wehr ein echtes Schmuckstück im Fuhrpark, das nicht nur Kinder für die Feuerwehr interessieren soll.

Solati macht Seitentüren und Heckklappe auf. Schläuche über Schläuche stecken drin. Die Kübelspritze sei auch „geladen“. „Im Prinzip ist er einsatzbereit. Er hat alles drauf.“ Sollte es mal brennen, kann Solati also eingreifen – und sei es mit dem Feuerlöscher im Fahrerraum. Aber das ist lange schon nicht mehr der Auftrag des Deutz’. Er soll Aufmerksamkeit erregen. Und das erledigt der Oldtimer mit Erfolg. „Da gibt es ganz oft Lichthupen“, sagt Solati. Und ein Daumen hoch. Übrigens auch vom Tüv – bei jeder Hauptuntersuchung aufs Neue, versichert Solati.

Zur Galerie So ein Schmuckstück hat nicht jede Feuerwehr in ihrem Fuhrpark: Bijan Solati von den Bokensdorfer Brandschützern hegt und pflegt seinen 1966-er Magirus Deutz. Dessen Einsatzziel ist Mitgliederwerbung.

Werben für die Feuerwehr: Dafür macht sich Solati mit dem Deutz 125 D10 auf den Weg. Zu Showveranstaltungen zum Beispiel. Zu Ausfahrten etwa zur Tüv-Abnahme nimmt Solati Kinder mit. Dann stellen die jungen Fahrgäste erstaunt fest, dass es sogar Autotüren gibt, bei denen man das Fenster noch selbst hoch und runter kurbeln muss. Demnächst fährt Solati den Sohn eines Cousins zur Einschulung. Und bei Hochzeiten von Kameraden darf der Deutz nicht fehlen. Dann kommt die Kübelspritze beim nassen Spalier zum Einsatz.

Anpacken und kurbeln: Das Auto für „Kraft-Fahrer“

„Auf jeden Fall ist das ein Auto für ,Kraft-Fahrer’“, sagt Solati mit Blick auf den Muskeleinsatz beim Lenken ohne Servo. Auch sonst ist Engagement gefragt bei so einem Veteranen. Wie viele Stunden er schon rein gesteckt hat, vermag der VW-Beschäftigte nicht zu beziffern. „Allein mit dem Abschmieren ist man einen halben Tag lang beschäftigt.“ Im vorigen Jahr beanspruchten Druckluftanlage und Elektrik Aufmerksamkeit.

Automobile Klassiker aus der Region Das Wolfsburger Automuseum plant von Mitte November bis Mitte März 2022 die Ausstellung „Automobile Klassiker aus der Region“. 15 Young- oder Oldtimer werden dann gezeigt. Zuvor konnten sich Besitzer solcher Schmuckstücke beim Automuseum bewerben. WAZ/AZ stellen schon vorab einige Klassiker in ihrer Serie vor.

Dass der Wagen so frisch aussieht, schreibt Solati nicht allein seinem Konto gut. Seine Kameraden bei der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig, wo der Deutz von 1967 bis 2008 im Dienst war, hätten ihn bereits restauriert. „Die haben da viel Zeit investiert, dass er so aussieht.“ Viele von ihnen kennt er persönlich, denn während seines Maschinenbau-Studiums bei der Technischen Universität in Braunschweig habe er dort seinen Ersatzdienst geleistet.

Dazu diente der 1966-er Deutz Bokensdorfs Feuerwehr-Schmuckstück hat Magirus Deutz 1966 gebaut. Der Schlauchkraftwagen ist zehn Tonnen schwer und hat einen 125 PS starken Lastwagendiesel. Das Fahrzeug stand von seiner Indienststellung 1967 an bis 2008 im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig. „Der letzte Einsatz war 2007 beim Brand der Roggenmühle in Lehndorf“, sagt der heutige Eigentümer Bijan Solati von der Bokensdorfer Feuerwehr. Bei dem Deutz handelt es sich um ein Spezialfahrzeug „Er hat sehr viel Schläuche drauf“, erläutert Solti. Die 70 B-Schläuche sind zu einem 1400 Meter langen Strang zusammen gekoppelt und im Regal der Ladefläche zum sofortigen Ausrollen ausgelegt, ebenso die 24 C-Schläuche, die auf 360 Meter kommen. Der Schlauchkraftwagen diente dazu, die Wasserförderung über lange Strecken zu gewährleisten. Deswegen sind die zig Schläuche schon aneinander gekoppelt: Der Wagen fährt den Weg vom Hydranten oder Löschwasserbrunnen zum Einsatz ab. Aus der offenen Heckklappe lassen zwei Einsatzkräfte während der Fahrt die Leitung aus dem Wagen rollen.

Und gleich ein Auge auf den Oldtimer geworfen. Als Braunschweig den Wagen aus dem Fuhrpark nehmen wollte, erinnerte sich ein Feuerwehrmann an den nun in Bokensdorf lebenden jungen Kameraden. So gelang es Solati vor fünf Jahren, das Schmuckstück zu kaufen. Er hat es sogar geschafft, dass die Original-Aufschrift „Freiwillige Feuerwehr Braunschweig“ mit dem offiziellen Stadtwappen an der Tür bleiben durfte. Solati kommt es auf Authentizität an. „Das ist Geschichte.“ Unerträglich hätte er es gefunden, wäre aus dem Deutz ein hippes Wohnmobil geworden. „So etwas mag ich überhaupt nicht.“

Wichtiges Aushängeschild für die Mitgliederwerbung

„Da steckt viel Herzblut drin“, sagt stellvertretender Ortsbrandmeister Thomas Steinhauer. Der Deutz sei ein wichtiges Aushängeschild für die Wehr, die vor ihrem nagelneuen Feuerwehrhaus große Banner zur Mitgliederwerbung aufgespannt hat. Wegen der Pandemie mussten die Bokensdorfer ihr Doppeljubiläum – 75 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 50 Jahre Jugendwehr – streichen. „Da wäre er der Star gewesen.“

Ein Star hätte der Deutz auch bei der Sonderausstellung der Stiftung AutoMuseum in Wolfsburg werden können. Doch die Bewerbung war nicht von Erfolg gekrönt, sagt Solati. Aber die Show-Veranstaltungen kommen bestimmt wieder. Und schon bei der nächsten Spritztour werden sich erneut die Köpfe drehen – und Kinder vom Kletterturm stürmen.

Von Dirk Reitmeister