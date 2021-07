Olaf Scholz und Stephan Weil besuchen VW Nutzfahrzeuge in Hannover

Hannover

Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil haben sich jetzt am Stammsitz von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover über die Transformation und die Zukunft der Marke informiert. Bertina Murkovic, Vorsitzende des Betriebsrats, und VWN-Chef Carsten Intra tauschten sich mit den beiden SPD-Politikern über den Weg zu einer nachhaltigen Mobilität und über die Planungen für die Entwicklung des autonomen Fahrens aus. Daneben standen die Transformation der Belegschaft und die Entwicklung der Arbeitsplätze im Fokus der Gespräche.

Die Beschäftigten bereiten sich auf den ID.BUZZ vor

Im Austausch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ließen sich Scholz und Weil neue Fertigungsmethoden und den Einsatz digitaler und automatisierter Technologien in der Produktion zeigen. Nach der Integration des neuen Multivan in die Produktion laufen im VWN-Werk bereits die Vorbereitungen für den vollelektrischen ID. BUZZ auf Hochtouren – er soll ab dem kommenden Jahr ebenfalls in Hannover gefertigt werden.

Ministerpräsident Stephan Weil betonte: „Am Traditionsstandort von VWN in Hannover Stöcken findet gerade eine kleine industrielle Revolution statt. VWN erfindet sich neu – mit einer breiten Palette von Elektrofahrzeugen, vor allem über den ID. BUZZ. Elektromobilität, autonomes Fahren, smarte digitale Dienstleistungen – das alles sind entscheidende Themen für die Zukunft.“

Betriebsrats-Chefin Bertina Murkovic freut sich über Politiker-Besuch

Betriebsrats-Chefin Bertina Murkovic erklärte: „Wir freuen uns sehr über diesen Besuch aus der Politik, weil er zeigt, dass es ein großes Interesse daran gibt, wie die Umsetzung von politischen Entscheidungen in der Praxis wirkt. Von Kurzarbeit über mobile Arbeit bis zu den Anpassungen im Arbeitsschutz wurden Maßnahmen getroffen, die uns geholfen haben, die negativen Effekte der Krise abzufedern.“

Der intensive Blick in die Produktion und in die Zukunftsperspektiven der Marke beeindruckten Finanzminister Scholz: „Ich habe heute hier bei der Traditionsmarke VWN in Hannover den Eindruck gewonnen, dass wir mit der Automobilindustrie insgesamt die CO2-Ziele erreichen werden und auch künftig ein Land mit großem Wohlstand und sicheren Arbeitsplätzen sein werden.“

VWN-Chef Carsten Intra will Beschäftigte bei der Transformation „mitnehmen“

VWN-Chef Carsten Intra sagte: „In Zukunft werden wir mit autonomen Fahrzeugen und smarten Dienstleistungen die Mobilität entscheidend prägen. Unser Anspruch und Ziel ist es, die Mobilität sauberer, intelligenter und nachhaltiger zu gestalten. Dabei haben wir die große Aufgabe und Verantwortung, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei diesem Wandel mitzunehmen und zu begleiten.“

