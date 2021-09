Wolfsburg

Welche Rolle spielt Volkswagen in zehn Jahren? Ist die VW-Mitbestimmung Blaupause für andere Wirtschaftszweige? Dazu äußert sich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im WAZ-Interview während seines Besuchs in Wolfsburg.

Vor einem halben Jahr hat die Wahlauseinandersetzung nach einem schwarz-grünen Duell ausgesehen? Weshalb hat sich die Stimmung gedreht?

Als ich im August 2020 Kanzlerkandidat der SPD wurde, war uns allen klar, dass es ein langer Lauf wird. Jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Wir haben ein Programm für die Zukunft entworfen. Seit weit über einem Jahr tritt die SPD sehr geschlossen und zuversichtlich auf und hat gemeinsam darauf hingearbeitet, dass wir da hinkommen, wo wir jetzt stehen.

Niedersachsen ist Autoland. Welche Rolle spielt Volkswagen wirtschaftlich und technologisch in zehn Jahren?

Genau darum geht es, es entscheidet sich jetzt, ob wir auch in zehn, 20 Jahren eine weltweit führende Automobilindustrie haben – mit erstklassigen Produkten und guten Arbeitsplätzen. Diese Modernisierung müssen wir hinbekommen. Nachdem wir 250 Jahre Industriegeschichte hinter uns haben, die auf Kohle, Gas und Öl beruhte, müssen wir jetzt in nicht mal 25 Jahren klimaneutral werden. Unser Strom muss komplett aus Erneuerbaren Quellen kommen, also vor allem aus Windkraft und Sonnenenergie. Die Industrie hat schon jetzt genaue Pläne, wie sie ihre Produktion umstellen. Aber sie braucht dafür viel mehr Strom. CDU und CSU haben noch vor wenigen Wochen vehement bestritten, dass wir in Deutschland künftig mehr Strom brauchen. Deren Politik kostet Deutschland Wohlstand und Arbeitsplätze.

Wäre die besondere Form der Mitbestimmung, wie diese bei VW praktiziert wird, auch als Blaupause für andere Wirtschaftszweige denkbar?

Deutschland ist ein starkes Industrieland und sollte das auch bleiben. Die betriebliche Mitbestimmung ist dafür unverzichtbar und sollte es in Unternehmen mehr als heute geben.

Nach dem denkwürdigen Auftritt Gerhard Schröders in der „Elefantenrunde“ – wo beginnt der Wahlsieg, von welchem Wert, von welcher Konstellation an?

Jetzt sind die Wählerinnen und Wähler dran. Sie entscheiden, wir werben um ihre Stimmen. Klar, wer Olaf Scholz als Kanzler will, wählt SPD. Die Rückmeldung, die ich auf den Marktplätzen und überall in ganz Deutschland bekomme, ist, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger eine von mir geführte Regierung wünschen.

Von Christoph Oppermann