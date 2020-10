Wolfsburg

Die Nordfassade der Markthalle in Wolfsburg ziert nun großflächig das Kunstwerk „Merging Systems". Es transportiert nach außen, was im Inneren künftig stattfinden wird: Themen rund um Digitalisierung. Das Gewinnermotiv eines letztjährigen Hochschulwettbewerbs wurde jetzt an die 55 Meter breite und bis zu neun Meter hohe Fassade aufgetragen.

In insgesamt zehn Tagen hat das international bekannte Artstudio „Quintessenz“ aus Hannover das Motiv Freihand vom Entwurf auf die Wand übertragen. Der Entwurf von Katharina Kühne von der HBK Braunschweig ging als beste Leistung aus einem Wettbewerb an Hochschulen und Universitäten in Braunschweig, Hildesheim und Espoo, Finnland, hervor.

Kunstwerk zeigt Verbindung aus Nervenzellen und technischem System

„Nervenzellen und ein technisches System gehen eine Verbindung ein“, erklärt die Künstlerin ihr Werk. „ Digitalisierung bedeutet für mich etwas Organisches, etwas Wachsendes. Aber letztendlich soll die Technik dem Menschen dienen.“ Inspiriert vom Motto „ Digitalisierung“ hatten Studierende der teilnehmenden Hochschulen und Universitäten (HBK Braunschweig, HAWK Hildesheim, Aalto University) viele Ideen und Entwürfe eingebracht, welche von einer international besetzten Jury bewertet wurden. Im August vergangenen Jahres fiel die Wahl auf den Entwurf von Katharina Kühne. Jetzt, ein Jahr später, ist aus der Idee Wirklichkeit geworden.

Momentan ist die Markthalle zum Umbau geschlossen. Das Gebäude wird von innen neu ausgestaltet, da ab Anfang 2021 dort die Schule „42Wolfsburg“ zur Ausbildung von Software-Entwicklern starten wird. Die konzeptionelle Neuausrichtung der Markthalle ist ein Vorhaben der ersten Stunde von #WolfsburgDigital. Diese Initiative strebt an, Wolfsburg zu einer Modellstadt der Digitalisierung zu machen. Im Mittelpunkt stehen hierbei die Steigerung der Lebensqualität für die Bürger und die Zukunftssicherung Wolfsburgs als Wirtschaftsstandort.

