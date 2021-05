Wolfsburg

Die Inzidenzzahlen sinken, die Normalität kehrt langsam wieder zurück: Das gilt jetzt auch für die Autostadt. Diese öffnet am Donnerstag, 27. Mai, nach mehrmonatiger Zwangspause wieder den Parkbetrieb. Vorerst allerdings noch mit einigen Einschränkungen.

Besucher können – gegen Vorlage eines negativen Antigen- (kostenfreien Bürgertests) oder PCR-Tests, eines bestätigten Genesenen-Nachweises oder eines offiziellen Impfnachweises – täglich in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr in den Themenpark kommen. Praktisch: Die erforderlichen Tests können gleich nebenan im Drive-In-Testzentrum auf dem Autostadtparkplatz durchgeführt werden.

Für einige Attraktionen ist die e-guest-App notwendig

Für den Besuch einzelner Gebäude und Bereiche wie des Kundencenters, des Automobilmuseums Zeithaus, der Markenpavillons, Shops, Ausstellungen und der außengastronomischen Bereiche ist zur digitalen Kontaktnachverfolgung eine zusätzliche Registrierung über die e-guest App erforderlich. Die App gibt es sowohl im App Store als auch im Google Play Store kostenlos zum Download. Das Einchecken in die Gebäude und Bereiche erfolgt direkt im jeweiligen Eingangsbereich durch Scannen eines QR-Codes. Weitere Informationen zum Registrierungs-Prozedere gibt es unter: autostadt.de/anmelden.

„Nach einer so langen Zeit freuen wir uns sehr, endlich wieder Gäste im Park begrüßen zu können. Gleichzeitig möchten wir die Gelegenheit nutzen und uns bei allen Mitarbeitenden – ob in Kurzarbeit, Home-Office oder vor Ort – bedanken, denn die Situation in den vergangenen Monaten war für alle nicht einfach. Umso mehr freuen wir uns jetzt darauf, mit unseren Gästen in den Sommer zu starten und sie das ganze Jahr über mit kleineren Highlights zu begeistern“, teilt die Autostadt-Geschäftsführung mit.

Gastronomie öffnet am Freitag die Außenbereiche

Auch die gastronomischen Angebote in der Autostadt empfangen wieder Gäste im Außenbereich. So öffnen die Restaurants am Freitag, 28. Mai, ihre Terrassen. Reservierungen sind erwünscht und können ab sofort unter der Telefonnummer (0800) 6 11 66 00 sowie per E-Mail an restaurants@autostadt.de vorgenommen werden. Die Öffnung der außengastronomischen Bereiche ist abhängig von der aktuellen Wetterlage. Nähere Informationen zu den Öffnungszeiten sind zu finden unter: autostadt.de/restaurants.

Zu den Sicherheitsvorkehrungen in der Autostadt zählen Abstandsmarkierungen, Plexiglasscheiben, kontaktlose Prozesse (Bezahlvorgänge, Türen) sowie ein Zutrittskonzept auf der Piazza. Darüber hinaus wurde für alle Gebäude und geschlossenen Räume auf Grundlage behördlicher Vorgaben eine maximal zulässige Personenanzahl definiert. Gäste, Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende sind verpflichtet auf dem gesamten Autostadt Gelände, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die Autostadt strebt Schritt für Schritt die Öffnung all ihrer Attraktionen an. Dies geschieht in enger Abstimmung mit den örtlichen Behörden. Aufgrund des Infektionsschutzgesetzes werden aktuell die Attraktionen Geländeparcours, Probefahrten, die Welcome-Lounge am Bahnhof, die Indoor Spielbereiche, Turmfahrten, Werktouren und die Kinos nicht angeboten.

Von Steffen Schmidt