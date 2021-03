Wolfsburg

Wer mit offenen Augen durch Wolfsburg fährt, hat ihn schon auf der Straße gesehen: den neuen Volkswagen Taigo. Das sportliche SUV-Coupe auf Basis des T-Cross soll im Sommer offiziell vorgestellt werden und am Jahresende auf den Markt kommen.

Der Taigo ist ein Crossover Utilty Vehicle (CUV)

Volkswagen nennt den Taigo offiziell Crossover Utility Vehicle ( CUV). Er basiert auf dem Nivus, eine Coupe-Version des T-Cross, die seit einigen Monaten schon in Brasilien verkauft wird. Nicht umsonst schwärmt Volkswagen-Marken-Chef Ralf Brandstätter auf „LinkedIn“ vom „südamerikanischen Flair“ des Kleinwagens.

Der neue Taigo wirkt deutlich dynamischer als der T-Cross. Quelle: Volkswagen

Der Taigo wurde von Volkswagen in Brasilien entwickelt – nicht nur für den heimischen, sondern auch für den internationalen Markt. In Europa heißt er Taigo – ganz in der SUV-Tradition von Touareg, Tiguan, T-Roc und T-Cross soll natürlich auch der Name des jüngsten Sprosses mit einem großen „T“ beginnen.

Der Taigo bekommt durchgehendes LED-Licht. Quelle: Volkswagen

Laut Volkswagen wird er im spanischen Werk Pamplona gebaut – dort produziert VW auch Polo und T-Cross. Der Taigo ist schicker, eleganter gezeichnet als der T-Cross, wirkt sportlicher. VW nennt das Design „dynamisch und emotional“. Er soll TSI-Motoren – der Nivus hat einen Einliter-Dreizylinder –, LED-Scheinwerfer, ein modernes Bedienkonzept, ein digitales Cockpit und viele Assistenzsysteme bekommen.

Auch der Taigo basiert auf dem Modularen Querbaukasten

Als Basis dient laut der Fachzeitschrift „Auto, Motor und Sport“ der Modulare Querbaukasten als MBQ A0 – auf ihm basieren auch Audi A1 und Q2, der Seat Arona und Ibiza sowie der Skoda Scala. Bei VW sind es Polo und T-Cross. Keine schlechten Voraussetzungen für einen weiteren kleinen Bestseller.

Von Carsten Bischof/Steffen Schmidt