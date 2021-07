Neues Forschungszentrum: VW setzt in Brasilien auf Sprit aus Zuckerrohr

Wolfsburg

Volkswagen verfolgt in Sachen Klimaschutz und Antriebswende klare Ziele: Auf dem europäischen Markt will die Marke in dem Zeitraum 2033 bis 2035 das letzte Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor produzieren. Für andere Weltmärkte hält sich der Autobauer mit genaueren Prognosen für den Verbrennerausstieg jedoch noch zurück. Dafür soll der CO2-Ausstoß mit anderen Projekten verringert werden. Eines davon hat Markenchef Ralf Brandstätter jetzt in einem Artikel auf LinkedIn angekündigt.

In einigen Weltregionen werde sich die Transformation aufgrund der Bedingungen vor Ort wie etwa fehlender Infrastruktur, dem lokalen Strommix, dem Einkommensniveau und vieler anderen Einflussfaktoren nicht so schnell vollziehen, wie in Europa oder den USA, schreibt Brandstätter. Daher setze Volkswagen in solchen Schwellenländern auch auf Brückentechnologien.

VW plant Forschungszentrum in Brasilien

In Brasilien entstehe deshalb ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum. „Ziel ist es, CO2-neutrale Mobilität auf Basis von Ethanol und anderen Biokraftstoffen für Schwellenländer zu ermöglichen“, erklärt der Markenchef. Details zu dem Vorhaben würden in der anstehenden Planungsrunde in November ausgearbeitet.

Volkswagen setzt darauf, dass die sogenannten Bio-Fuels bis zur vollständigen Elektrifizierung der Flotte einen wichtigen Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten können. In Brasilien gebe es dafür die besten Voraussetzungen für den Einsatz, betonte Brandstätter.

Ralf Brandstätter erläuterte die Vorzüge der Bio-Fuels in einem Beitrag auf LinkedIn. Quelle: Friso Gentsch

In dem südamerikanischen Land hat die Technologie zudem Tradition. Bereits 2003 brachte Volkswagen do Brasil den revolutionären Flex-Motor auf den Markt, der sowohl den Einsatz von Ethanol als auch von Benzin ermöglicht. „Jetzt geht das Volkswagen Team in Brasilien unter der Leitung von Pablo di Si noch einen Schritt weiter: Volkswagen wird von nun an nur noch Ethanol verwenden, was zu einer jährlichen Reduzierung von fast 1700 Tonnen CO2 führt“, so Brandstätter.

Regenwald soll nicht gefährdet sein

Laut einer vom World Wildlife Fund (WWF) Brasilien veröffentlichten Studie, die Brandstätter in seinem Beitrag zitiert, können Biokraftstoffe bis 2030 schon 72 Prozent des brasilianischen Kraftstoffbedarfs decken, wenn man die derzeit bereits vorhandenen Anbauflächen für Zuckerrohr, aus dem Ethanol hergestellt wird, optimiert – ohne dabei mit für Nahrungsmittelproduktion benötigten Flächen zu konkurrieren.

Zucker benötigt trockene Anbauflächen. Der Regenwald ist damit nicht in Gefahr. Quelle: nordzucker ag

Das Beste daran: Der kostbare Regenwald würde darunter laut WWF nicht leiden. Denn alle Anbau-Flächen liegen fast 2000 Kilometer vom Amazonas entfernt. Generell benötige Zuckerrohr eine trockene Umgebung, weswegen der Regenwald von Zuckerrohr-Plantagen nicht bedroht sei.

Ein weiterer Vorteil des Zuckerrohrs: Er muss nur alle fünf oder sechs Jahre bei minimaler Bodenbearbeitung neu gepflanzt werden. Daher bindet er größere Mengen an Kohlenstoff als andere Anpflanzungen. „Bio-Fuels könnten damit entscheidend zur kurzfristigen CO2-Reduzierung in dieser Weltregion beitragen“, schließt Brandstätter.

Von Steffen Schmidt