Wolfsburg/Bochum

Die Volkswagen Infotainment GmbH plant ein neues Entwicklungszentrum auf dem Bochumer Technologiecampus „Mark 51°7“. Die auf Softwareentwicklung und Fahrzeug-Konnektivität spezialisierte Tochtergesellschaft der Volkswagen AG will dort ihre Fachkräfte zentral zusammenführen. Mit dem Neubau sollen auch Voraussetzungen für weiteres personelles Wachstum am Standort Bochum geschaffen werden. Der Baubeginn soll bereits im Herbst 2020 erfolgen.

Volkswagen Infotainment ist Spezialist für Konnektivität

Die Volkswagen Infotainment GmbH entwickelt Softwarelösungen und digitale Komponenten für Automobile aus dem Volkswagen-Konzern, vor allem für Modelle von Volkswagen Pkw. Hierzu gehört eine hochintegrierte Modem-Einheit, die das Auto mit dem Internet verbindet und verschiedene Dienste wie Wetterkarten, optimierte Verkehrsführung und eine Fernsteuerung bestimmter Fahrzeugfunktionen per Smartphone-App ermöglicht.

Anzeige

Für die Standortentscheidung am Bochumer Technologiecampus „Mark 51°7“ sei unter anderem die zentrale Stadtlage und die Ansiedlung weiterer innovativer Unternehmen ausschlaggebend gewesen, so Volkswagen-Infotainment-Geschäftsführer Tobias Nadjib.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Mit unserem neuen Entwicklungszentrum wollen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig an einem zentralen Standort zusammenführen. Das stärkt unseren Zusammenhalt und es stärkt die Effizienz der gesamten Organisation“ sagt Bernhard Krausse, Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Infotainment. „Wir schaffen damit beste Voraussetzungen, um auch künftig digitale High-Tech-Produkte für das Auto der Zukunft zu entwickeln.“

Derzeit betreibt die Volkswagen Infotainment GmbH noch drei Standorte im Bochumer Stadtgebiet mit insgesamt rund 700 Beschäftigten. Auf dem neuen Bochumer Technologiecampus „Mark 51°7“ plant die Volkswagen Infotainment nun ein hochmodernes Entwicklungszentrum mit einer Gesamtfläche von mehr als 20 000 Quadratmetern. Dort sollen alle Beschäftigten unter einem Dach zusammenarbeiten. Der neue Gebäudekomplex soll ein Ingenieurs- und Entwicklungszentrum, eine Fahrzeugtesthalle, ein Audiolabor sowie agile Arbeitsbereiche mit zunächst rund 800 Arbeitsplätzen vereinen. Vorgesehen ist zudem die Möglichkeit einer zusätzlichen Ausbaustufe für eine deutlich erhöhte Anzahl an Arbeitsplätzen.

Standort Bochum spielt wichtige Rolle für Software-Strategie

Der Standort Bochum spielt eine wichtige Rolle für die Software-Strategie des Volkswagen Konzerns. So bündelt das Automobilunternehmen das internationale Know-how seiner Marken und Konzerngesellschaften in einer eigenen Software-Entwicklungseinheit, der Car.Software-Organisation. Ziel ist es, deutlich mehr Software und digitale Produkte im Auto selbst zu entwickeln. Auch die Volkswagen Infotainment wird ihre Expertise in die Car.Software-Organisation mit einbringen.

„Wir werden unsere Software-Kompetenzen massiv stärken“ sagt Frank Rösler, Chief Financial Officer der Car.Software-Organisation im Volkswagen-Konzern. „Der Schlüssel ist unsere Car.Software-Organisation, die eine einheitliche und leistungsstarke Software-Plattform für alle Konzernmarken und Märkte entwickelt. Damit wollen wir technologische Spitze mit der Skalierung eines globalen Automobilkonzerns verbinden.“

Von der Redaktion