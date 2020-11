Wolfsburg

Den Bestseller VW Tiguan gibt es jetzt auch als extrem sportliche Variante: Der Tiguan R, der mit 320 PS das bisher stärkste Modell der Baureihe ist, kann ab sofort bestellt werden. Der Preis für das SUV liegt in Deutschland bei rund 56 000 Euro.

Turbomotor und Allradantrieb verpassen dem Tiguan R seine Sportlichkeit. Bei Allradantrieb setzt Volkswagen erstmals ein Hinterachsgetriebe mit zwei Lamellenkupplungen ein. Es verteilt die Antriebskraft nicht nur zwischen der Vorder- und Hinterachse, sondern ebenfalls stufenlos zwischen den Hinterrädern. Insbesondere in Kurven steigert Volkswagen mit dem neuen Allradantrieb spürbar die Agilität.

Individuelles Design innen wie außen

Die sportlichen Gene finden sich auch in der weitreichend individualisierten Ausstattung wieder. Beim Exterieur gehören unter anderem Stoßfänger im R-Design mit hochglänzend schwarzen respektive in Wagenfarbe lackierten Aerodynamikelementen, Außenspiegelkappen in mattem Chrom, ein eigenständiger und ebenfalls hochglänzend schwarzer Heckdiffusor, schwarze Radhausverbreiterungen und 20-Zoll-Leichtmetallräder zur Serienausstattung.

Im Interieur hebt sich der Tiguan R über Features wie die exklusiv für dieses Modell entwickelten Sportsitze, ein individualisiertes „Digital Cockpit“ mit einem integriertem Laptimer sowie „R“-spezifische Dekoreinlagen von den anderen Modellen der Baureihe ab. Die Dekoreinlagen werden via Ambiente-Beleuchtung illuminiert.

Zur erweiterten technischen „R“-Ausstattung gehören eine leistungsstarke 18-Zoll-Bremsanlage inklusive blauer Bremssättel, ein um 10 Millimeter abgesenktes „DCC“-Fahrwerk und eine für den Tiguan R weiterentwickelte Fahrprofilauswahl mit dem zusätzlichen Profil „R“. Aktiviert werden kann dieser besonders sportliche Modus über eine blaue „R“-Taste direkt im neuen Multifunktionssportlenkrad.

