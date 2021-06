Neuer VW Polo jetzt mit Digital-Cockpit

Wolfsburg

Volkswagen hat für den neuen Polo ein technisches und optisches Update entwickelt. Der Vorverkauf läuft jetzt mit einer erweiterten Serienausstattung an. Nun unter anderem immer dabei: das „Digital Cockpit“ – digitale Instrumente mit einem Display-Durchmesser von 20,32 Zentimetern. Bedient wird das „Digital Cockpit“ über ein nun ebenfalls serienmäßiges Multifunktionslenkrad.

Gleichfalls im Grundpreis enthalten: das Infotainmentsystem „Composition“ mit einem 15,5 Zwentimeter großen Touchscreen (für die Ausstattungsversionen „Polo“ und „Life“). Alternativ zu den Tasten am Gerät hat der Fahrer auch hier via Multifunktionslenkrad das Kommando über viele Funktionen – etwa den Zugriff auf die integrierte Bluetooth-Telefonschnittstelle, den digitalen Radioempfang (DAB+) und die Lautstärkeregelung.

Zur Serienausstattung gehören zudem diverse Online-Dienste und -Funktionen von „We Connect“ und „We Connect Plus“ (ein Jahr freigeschaltet). Dabei können per Smartphone auch außerhalb des Polo verschiedenste Infos abgerufen werden – etwa der Status der Zentralverriegelung, die Fahrdaten oder die aktuelle Parkposition. Ist der geparkte Polo versehentlich nicht verschlossen, kann auch das via Smartphone geändert werden. Im Polo Life ist zudem generell „App-Connect“ an Bord. Somit werden zusätzlich reine Smartphone-Apps – etwa für die Funktionen Telefon, Musik, Nachrichten, Kalender und Sprachsteuerung – in das Infotainmentsystem integriert.

Von der Redaktion