Neuer Straßenname soll Lkw-Irrfahrten durch Sandkamp verhindern

Sandkamp/Kästorf

Von ruhiger Lage kann im beschaulichen Sandkamp eher nicht die Rede sein. Seit jeher ist der kleine Ort direkt an der Grenze zu Volkswagen von starkem Durchgangsverkehr gebeutelt. Besonders ärgerlich: Die vielen Lkw, die sich durch die enge Ortsdurchfahrt schlängeln. Bürger und Ortsrat haben dieser Situation schon lange den Kampf angesagt. Ein neuer Antrag, den Politik und Volkswagen gemeinsam entworfen haben, soll die Sandkämper nun endgültig vom Lkw-Verkehr befreien.

Umbenennung soll präzise Anfahrt ermöglichen

Und das mit einer einfachen und dazu noch kostengünstigen Maßnahme: Das Teilstück der K 114 in der Gemarkung Sandkamp, das sich an die Autobahnauffahrten und -abfahrten anschließt und als Lkw-Zufahrt zum Werk sowie Eingang zur Forschung und Entwicklung (FE) dient, soll umbenannt werden in „Nordstraße“. Die Anlieger, allesamt Einrichtungen von Volkswagen, sollen entsprechende Hausnummern erhalten. So könne der „Bestimmungsort für Anlieferungen präziser beschrieben und das Auffinden erleichtert werden“, erklärt Volkswagen in dem Antrag.

Lkw auf Irrfahrten

Denn das Lkw-Problem in Sandkamp rührt nicht aus der Nähe zum Werk an sich oder ist auf mutwilliges Verhalten der Fahrer zurückzuführen. Es sind vielmehr Irrfahrten, die die Trucker durch den kleinen Ort führen. „Das Navi führt die Fahrer von der Heinrich-Nordhoff-Straße regelmäßig zum Tor Sandkamp, statt zur Lkw-Zufahrt“, weiß Ortsbürgermeister Francesantonio Garippo, der auch VW-Betriebsrat ist. Dort ist aber für die Brummis kein Durckommen. „Das führt dann zu Chaos und Ärger für die Bürger“, sagt er. Denn vor dem Tor Sandkamp gibt es keine Wendemöglichkeit für Lkw, ihnen bleibt nur der Weg durch den Ort. „Dort machen sie dann die Straßen kaputt, auch an einigen Häusern sind schon Schäden entstanden“, berichtet der Ortsbürgermeister. Ein Teil der Stellfelder Straße, die als Ortsdurchfahrt dient, musste deswegen gerade erst aufwendig saniert werden.

Die Stellfelder Straße in Sandkamp: Das die Ortsdurchfahrt nicht für Lkw gemacht ist, zeigt schon dieses Bild mit einem Bus der WVG. Quelle: Roland Hermstein

Dabei habe sich die Situation seit etwa einem Jahr deutlich gebessert. Da wurde, ebenfalls auf Antrag des Ortsrates, eine Gewichtsbegrenzung von 12 Tonnen für die Zufahrt von der Nordhoff-Straße zum Tor Sandkamp eingeführt. Vorher seien gut und gerne täglich 50 bis 60 Lkw durch Sandkamp gerollt. Gut zwei Drittel weniger seien es dank der Maßnahme. Die übrigen Irrfahrten hofft man nun mit der neuen, präzisen Adresse für die Lkw-Zufahrt zum Werk beseitigen zu können.

Tempo 30 und abknickende Vorfahrt?

Das sind aber nicht die einzigen Maßnahmen, die Garippo und der Ortsrat im Blick haben, um den Verkehr durch Sandkamp auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. „Wir denken auch an Tempo 30 auf der Stellfelder Straße“, verrät er. „Auch um die Sicherheit der Radfahrer zu gewährleisten.“ Denn der neue Radweg endet quasi aus heiterem Himmel mitten auf der engen Stellfelder Straße. Ein weitere Idee: Eine Umgestaltung der Verkehrsführung für die Umfahrung zum VW-Parkplatz am Tor Sandkamp. Hier stellt sich Garippo eine abknickende Vorfahrt an der Einmündung auf die Stellfelder Straße in Höhe von Sitech vor. „Dadurch würden die Menschen, die Sandkamp umfahren, begünstigt und nicht die, die aus Bequemlichkeit durch den Ort fahren“, erklärt er.

Eine weitere Idee: Autofahrer, die die Umfahrung zum VW-Parkplatz am Tor Sandkamp nutzen, sollen an der Einmündung zur Stellfelder Straße Vorfahrt genießen. Quelle: Roland Hermstein

Linksabbiegen bald verboten?

Eine letzte Maßnahme, die der Ortsrat nun an den Stadtrat empfohlen hat, betrifft Kästorf. Auch hier habe man mit starkem Verkehr zu kämpfen, sagt Garippo. Der Ortsrat wünscht sich deshalb auch dort im Bereich des VW-Parkplatzes eine neue Regelung. Vom VW-Parkplatz kommende Autos sollen nicht mehr links auf die Straße „Breiter Föhrd“ und damit in den Ortskern von Kästorf abbiegen können. So würden sie gezwungen, stattdessen die B 188 zu nutzen. Was davon umgesetzt wird, darüber entscheidet nun der Wolfsburger Stadtrat.

Linksabbiegen auf die Straße „Breiter Föhrd“ soll an dieser Kreuzung in Kästorf vom VW-Parkplatz kommend nicht mehr möglich sein. Quelle: Roland Hermstein

Von Steffen Schmidt