Wolfsburgs Oberbürgermeister ist ab sofort elektrisch unterwegs: In der Autostadt nahm Klaus Mohrs ( SPD) am Donnerstag einen VW ID.3 als neuen Dienstwagen in Empfang. Autostadt-Geschäftsführer Roland Clement und Francesco Forte, Leiter Kundenmanagement der Marke Volkswagen Pkw, übergaben die Fahrzeugschlüssel für das erste vollelektrische Mitglied der ID.-Familie.

Der ID.3 soll ein Botschafter für Wolfsburg werden

„Als Wolfsburger Oberbürgermeister ist es für mich selbstverständlich, Elektromobilität zu unterstützen. Ich wollte schon immer ein reines E-Auto als Dienstwagen“, sagte Mohrs, der zuletzt dienstlich mit einem Golf mit Hybrid-Antrieb unterwegs war. „Ich erhoffe mir, dass der ID.3 als Symbol für Innovation, Dynamik und Drang nach Weiterentwicklung ein ebenso würdiger Botschafter für Wolfsburg wird, wie es der Golf seit Jahrzehnten ist“, betonte der Oberbürgermeister.

„Neben dem Volkswagen-Konzern bekennt sich damit auch die Stadt Wolfsburg zur emissionsfreien Mobilität. Das macht uns sehr stolz“, sagte Autostadt-Geschäftsführer Clement.

