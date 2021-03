Wolfsburg

Volkswagen macht Tempo bei der Transformation zum softwareorientierten Mobilitätsanbieter. In diesen Minuten stellt Markenchef Ralf Brandstätter die neue Konzern-Strategie „Accelerate“vor. Damit wolle sich VW frühzeitig und konsequent auf die tiefgreifenden Veränderungen der Automobilindustrie einstellen.

In einer Mitteilung von Volkswagen heißt es, man wolle die Integration von Software im Fahrzeug und das digitale Kundenerlebnis zur wichtigsten Kernkompetenz machen. Mit datenbasierten Geschäftsmodellen will Volkswagen neue Kundengruppen ansprechen und zusätzliche Erlösquellen erschließen.

Ralf Brandstätter: „Wir werden Volkswagen in den kommenden Jahren so stark verändern wie nie zuvor“

Zudem wird Volkswagen das autonome Fahren noch in dieser Dekade für viele Menschen verfügbar machen. „Die E-Mobilität war nur der Anfang, die echte Disruption steht noch bevor. Mit ’Accelerate’ erhöhen wir das Tempo auf dem Weg in die digitale Zukunft“, so Ralf Brandstätter. „Wir werden Volkswagen in den kommenden Jahren so stark verändern wie nie zuvor.“ Geplant ist, das autonome Fahren bis 2030 für viele Menschen verfügbar zu machen.

VW-Markenchef Ralf Brandstätter: „Volkswagen soll zur begehrenswertesten Marke für nachhaltige Mobilität werden.“ Quelle: Volkswagen AG

Mit der Strategie „Transformation 2025+“ hatte Volkswagen seit 2016 seine tiefgreifende Transformation und die E-Offensive gestartet. Mit der neuen Strategie will sich Volkswagen nun zur „begehrenswertesten Marke für nachhaltige Mobilität“ wandeln.

Schon in zwei Jahren soll eine vollvernetzte Flotte von über 500 000 Fahrzeugen auf den Straßen fahren

Die ID.Familie solle zum Vorreiter werden. Dazu hat Volkswagen die agile Projekteinheit ID. Digital gegründet, die ab Sommer 2021 im Zwölf-Wochen-Rhythmus Updates „over the air“ bereitstellen wird. Das Auto bleibt so über den Lebenszyklus stets aktuell und wird durch neue Funktionen immer besser. Schon in zwei Jahren soll eine vollvernetzte Flotte von über 500 000 Fahrzeugen auf den Straßen fahren.

Auch bei der Angebotsstruktur wolle Volkswagen die Komplexität deutlich reduzieren. Künftige Fahrzeuggenerationen werden mit erheblich weniger Varianten produziert. Die individuelle Konfiguration wird nicht mehr über die Hardware beim Kauf festgelegt.

Und: VW hat starke Pläne zur Steigerung der Profitabilität. Bis 2025 investiert Volkswagen rund 16 Milliarden Euro in die Zukunftsthemen E-Mobilität, Hybridisierung und Digitalisierung.

