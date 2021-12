Neue Sportler in der Autostadt: VW T-Roc Cabrio R-Line und Audi RS 3

Wolfsburg

Die Autostadt hat sportlichen Nachwuchs bekommen: Ab sofort sind in den jeweiligen Markenpavillons der VW T-Roc R-Line und der Audi RS 3 Sportback in voller Pracht zu bewundern.

Der T-Roc ist ein Publikumsliebling

Das kompakte SUV T-Roc ist seit 2017 auf dem Markt und hat sich schnell zum Publikumsliebling entwickelt. Er ist hinter Golf und Tiguan der meistverkaufte Volkswagen in diesem Jahr. Damit das so bleibt, hat Volkswagen dem T-Roc erst kürzlich ein Facelift spendiert. Ab Frühjahr 2022 ist er offiziell erhältlich. Im VW-Markenpavillon steht er schon jetzt – als sportliches R-Line-Cabrio mit schickem King’s Red Metallic-Kleid und schwarzem Dach.

Hingucker im Audi-Pavillon: Der RS 3 Sportback in turboblau. Quelle: Autostadt

Gleich daneben steht übrigens ein nagelneuer Tiguan Allspace in Oryxweiß mit Perlmutteffekt. Auch nett, aber im direkten Vergleich zum T-Roc Cabrio fällt er in Sachen Optik schon deutlich ab.

Von einem ganz anderem Kaliber ist der neue, turboblaue RS 3 Sportback, den Audi in seinem Markenpavillon zeigt: Dem Heißblut aus Ingolstadt sieht man schon am Außendesign an, dass er den sportlichen Wettbewerb liebt. Er trägt den legendären Audi-Fünfzylinder unter der Motorhaube, der im neuen RS 3 400 PS aus 2,5 Liter Hubraum holt. Auch das Innendesign ist sportlich gehalten – wovon sich Autostadt-Besucher ab sofort selbst ein Bild machen können.

Von Carsten Bischof