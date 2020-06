Neue IG-Metall-Chefin zur Krise bei VW: „Wir haben gute Chancen“

Wolfsburg

Schon im März hätte Ricarda Bier (33) zur Ersten Bevollmächtigten der IG Metall Wolfsburg gewählt werden sollen, nachdem der Ortsvorstand sie im Januar einstimmig nominiert hatte. Wegen der Corona-Pandemie ist nicht nur die Delegiertenversammlung und damit die Wahl verschoben worden – die Krise wirkt auch wie ein Brennglas auf die Herausforderungen durch den Wandel in der Arbeits- und Lebenswelt der Menschen. Die designierte Chefin der bundesweit größten IG-Metall-Geschäftsstelle zu den Herausforderungen der Zukunft:

Jobs sichern in der Transformation

Die Roadmap Digitale Transformation bei VW könnte Vorbild für die Sicherung der Arbeitsplätze in der Fläche werden. „Der Mechanismus ist der gleiche“, erklärt Bier. Qualifizierungsmaßnahmen wie die Fakultät 73 von VW – also eine Auswahl der Qualifizierung nach bereits vorhandenen Affinitäten bei den Beschäftigten – könnten auch in kleineren Betrieben funktionieren.

Anzeige

Der Wandel wirke sich aber nicht nur auf die Arbeits-, sondern die ganze Lebenswelt der Beschäftigten aus. „Wir müssen deswegen ganzheitlich denken“, sagt die 33-Jährige. Für Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen beispielsweise habe die IG Metall in einer der letzten Tarifrunden acht freie Tage im Flächentarif der Metall- und Elektroindustrie durchgesetzt, sechs für die VW-Beschäftigten. „Mit dem technologischen Fortschritt sollte auch ein gesellschaftlicher Fortschritt einhergehen. Dazu gehört auch, dass man sich seine freie Zeit flexibler einteilen kann“, sagt Bier.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Regelungsbedarf für das Homeoffice

Viele schätzten die Flexibilität beim Arbeiten im Homeoffice. Das bringe aber neue Probleme mit sich – die Menschen neigten dazu, exzessiver zu arbeiten. „Man muss aufpassen, dass man nicht Opfer der eigenen Hurra-Gesänge wird“, meint Bier.

Die Arbeit von zuhause aus sei in der Corona-Pandemie eine Erleichterung für die Betriebe gewesen. Diese Notlösung habe aber auch deutlich gemacht, dass Frauen immer noch mehr Betreuungsarbeit übernehmen als Männer. Weibliche Beschäftigte mussten neben ihrer Arbeit auch die Kinderbetreuung organisieren, weil die Kitas geschlossen hatten. Nicht nur deswegen sollte das Homeoffice keine Dauerlösung für alle sein.

Im Büro arbeitete man produktiver, zuhause fehle der Austausch mit den Kollegen. Außerdem falle die Abgrenzung von Arbeitszeit und Freizeit schwerer. Es brauche Regeln für das Homeoffice. „Es darf nicht zur Erwartungshaltung der Unternehmen werden, dass auch nach 21 Uhr bedingungslos noch E-Mails beantwortet werden.“

Gerechte Löhne: Applaus allein reicht nicht

Durch die Pandemie hätten ausgerechnet diejenigen Schwierigkeiten bekommen, die ohnehin schlecht bezahlt worden seien. Der Applaus vom Balkon für Pflegerinnen oder Supermarktkassierer sei eine schöne Art von Wertschätzung, die sich aber nicht auf der Entgeltabrechnung wiederfinde. „Diese Menschen brauchen schlicht mehr Geld und anständige Arbeitszeiten.“

Mit mehr Mitbestimmung durch die Wirtschaftskrise

„Wir haben gute Chancen“, sagt Bier. Bisher sei VW immer stärker aus Krisen hervorgegangen – und das liege auch an der starken Stimme der Belegschaft. Schon in der Finanzkrise sei deutlich geworden, dass Unternehmen mit einer starken Mitbestimmung besser durch Krisen kämen. „Man schafft Akzeptanz in der Belegschaft“. Unternehmen fragten bei der IG Metall um Rat, wie sie gut funktionierende Betriebsratsstrukturen aufbauen können. „Das finde ich superklasse – es geht schließlich darum, nicht gegeneinander, sondern miteinander etwas zu gestalten.“

Soziale Nachhaltigkeit

Zur ökologischen Nachhaltigkeit gehört auch die soziale Nachhaltigkeit, sagt Bier. Die Welt brauche umweltfreundliche Technologien, aber der Umstieg auf die Elektromobilität müsse auch sozial nachhaltig gestaltet werden. „Arbeitsplätze müssen zukünftig mehr können, als reiner Gelderwerb. Wir müssen immer qualifizierungs- und weiterbildungsfähig bleiben.“

„Die Frage ist, wie wir den Übergang gestalten.“ Es sei unzumutbar, bis zum vollständigen Umstieg auf die Elektromobilität auf das Auto zu verzichten. „Das ist eine Sache der Daseinsvorsorge.“ In den Großstädten könnten die Menschen vielleicht auf die U-Bahn umsteigen. Doch wenn Parkplätze verknappt würden, um die Leute zum Umstieg auf den Nahverkehr zu bewegen, gleichzeitig aber VW-Mitarbeiter aus Helmstedt oder Schöningen auf dem Weg zur Frühschicht auf das Auto angewiesen seien – „dann ist der technologische Fortschritt ein gesellschaftlicher Rückschritt, das kann es nicht sein.“

Lesen Sie auch:

Von Christian Opel