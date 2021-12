Neue Bildungsplattform soll Transformation bei VW beschleunigen

Wolfsburg

Volkswagen steht mitten im Wandel zu einem digitalen, softwaregetriebenen Mobilitätsanbieter. Einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren auf diesem Weg ist die Qualifikation der Mitarbeiter. Um diese schneller und für die Beschäftigten einfacher auf den Weg zu bringen, hat die Volkswagen Group Academy seit Anfang Dezember mit „Degreed“ eine neue Lernplattform für seine Mitarbeiter an den Start gebracht.

„Degreed ist eine Revolution für das Lernen bei Volkswagen, das wir damit grundlegend verändern. Ob der Artikel bei Wikipedia, das Erklärvideo bei Youtube oder Podcasts: Wir alle lernen heute häufig nebenbei und vor allem multimedial. Darauf wollen wir bei Volkswagen aufsetzen. So bekommt Lernen eine ganz neue Bedeutung im Joballtag und macht noch mehr Spaß“, erklärt Ralph Linde, Leiter der Volkswagen Group Academy.

Plattform modernisiert die Art zu Lernen

War die Weiterqualifikation der Beschäftigten früher vor allem über die klassische Seminarform organisiert, soll mit „Degreed“ ein ganz neues Lern-Ökosystem aufgebaut werden. „Wir wollen damit das selbstbestimmte Lernen fördern und das Lernbedürfnis und den Lernprozess näher zusammen bringen“, so Linde. Musste ein Mitarbeiter früher beispielweise nach der Anmeldung erst Wochen auf das eigentliche Seminar warten, kann er sich jetzt das erforderliche Wissen sofort aneignen – und zwar wann und wie er es möchte.

Er stellt die neue Plattform vor: Leiter Volkswagen Group Academy, Ralph Linde. Quelle: Volkswagen

Auf der Plattform werden den Nutzern neben klassischen Seminarangeboten Beiträge aus dem Open-Source-Internet sowie von externen Lernplattformen wie Masterplan oder Pluralsight zur Verfügung gestellt. Ergänzt wird das Angebot von in Eigenregie produzierten Lerninhalten der einzelnen Fachbereiche wie zum Beispiel der Technische Entwicklung. „Wir haben so viel Kompetenz im Unternehmen und es wäre geradezu fahrlässig, das nicht zu nutzen“, erklärt Linde.

Qualifizierungspfade werden transparent

Der Clou an der neuen Lernplattform: Ähnlich wie bei Netflix arbeitet sie mit persönlichen Profilen. „Unsere Mitarbeiter finden so eine auf ihr Job-Profil zugeschnittene Lernumgebung mit Inhalten, die für sie relevant sind“, erklärt Linde. So können Beschäftigte selbstgesteuert lernen und bekommen immer wieder neue Empfehlungen zu den Themen, die sie interessieren.

Dabei sind für die einzelnen Berufe auch Qualifizierungspfade und Anforderungsprofile hinterlegt. Jeder Beschäftigte kann also klar erkennen, über was für Wissen er in seinem Beruf verfügen sollte oder was für Kompetenzen er für den nächsten Karriereschritt benötigt. Das Lernen kann dann auf Eigeninitiative hin erfolgen. „Wobei der tatsächliche Entwicklungsschritt in einen neuen Beruf beziehungsweise eine neue Rolle gesteuert und in Absprache mit dem Vorgesetzten erfolgt“, so Linde. Dazu gehören in vielen Fällen weiterhin entsprechende Tests zum Nachweis der Schlüsselqualifikation. „Ein Metallarbeiter, der künftig in die Batterieherstellung wechselt, wird natürlich nachweisen müssen, dass er das auch kann.“

Durch die Transformation besteht ein großer Bedarf an Weiterbildungen

Die Weiterbildung, sofern abgesprochen, soll dabei während der Arbeitszeit erfolgen und nicht auf Kosten des Privatlebens gehen. „Dazu werden wir auch ein anderes Mindset im Unternehmen benötigen. Es muss für die Vorgesetzten normal werden, dass ein Mitarbeiter sich mal für drei oder vier Stunden ausklingt, um zu lernen“, fordert Linde.

Der Hintergrund ist klar: Durch die Transformation besteht ein riesiger Weiterbildungsbedarf im Unternehmen. Linde erläutert: „Wir haben eine große Anzahl an Menschen, die wir für die Aufgaben der Zukunft qualifizieren müssen. Mit der klassischen Seminarform ist das nicht zu schaffen. Wir suchen deswegen immer nach modernen, skalierbaren Methoden, um Wissen zu vermitteln.“ Ein Beispiel: Die Weiterbildung vom Automobilmechatroniker zum immer stärker gefragten Inbetriebnehmer dauert derzeit satte 85 Tage in Vollzeit.

Angebot wird stetig weiterentwickelt

Durch die neue Plattform verspricht man sich nun eine deutliche Beschleunigung und Vereinfachung. Denn: „Auch wenn es wegen des praktischen Teils nie ohne Seminare gehen wird, kann doch ein großer Teil der Veranstaltungen, in der das theoretische Wissen vermittelt wird, so ersetzt werden“, sagt Linde.

Und das ganz nebenbei auch noch zeitgemäßer: „Wenn wir heute etwas lernen wollen, schauen wir meistens zuerst ins Internet“, ist Linde überzeugt. Mit neuen Konzepten wie der Gamifizierung von Lerninhalten will VW dabei auch pädagogisch auf dem neusten Stand bleiben und das Qualifizierungsangebot noch attraktiver gestalten. Erste Lernspiele befinden sich laut Linde bereits in Entwicklung.

Von Steffen Schmidt