Sant’Agata Bolognese

Dynamisches Debüt im norditalienischen Sant’Agata Bolognese: Erstmals seit der Premiere im August rollte der neue Lamborghini Countach LPI 800-4 auf realen Straßen. Die Begleitung kam aus Lamborghinis historischer Sammlung: zusammen mit dem ersten Countach LP 400 und dem zuletzt produzierten Countach 25th Anniversary sorgte der neue LPI 800-4 für außergewöhnliche und noch nie dagewesene Bilder. Jetzt hat der italienische Sportwagenhersteller sie veröffentlicht.

Mit dem LPI 800-4 legt Lamborghini eines seiner ikonischsten Modelle neu auf. Der grüne und älteste Bolide auf den Bildern ist der erste Countach überhaupt: Von 1974 bis 1978 bot Lamborghini das Modell mit einem 375 PS starken V12-Motor an, der mit 157 Exemplaren die zweitseltenste Variante ist. Eines der Exemplare besitzt die Autostadt in Wolfsburg. Wen das Design an ein Raumschiff erinnert, der liegt gar nicht so falsch: Die Lufteinlässe hinter den Türen entwickelte die NACA, der Vorgänger der US-Raumfahrtbehörde NASA – ursprünglich für Flugzeuge. Der silberne Part des Countach-Trios ist die „25th Anniversary Edition.“ Mit dieser Auflage feierte das Unternehmen im Jahr 1988 sein 25-jähriges Bestehen.

Vorne der LP 400 von 1974, in der Mitte die „25th Anniversary Edition“, hinten der neue Countach LPI 800-4: Alle drei Autos sind sehr selten - noch seltener ist, alle drei gleichzeitig unterwegs zu sehen. Quelle: Eros Maggi

Erste Ausfahrt überhaupt: der LPI 800-4, die neue Geberation des Lamborghini Countach Quelle: Eros Maggi

Bildergalerie: Hier saust der LPI 800-4 mit zwei Vorgängern über die Straßen

Zur Galerie Erstmals seit der Premiere im August rollte der Lamborghini Countach LPI 800-4 auf realen Straßen. Ihn begleiteten der erste Countach LP 400 und der zuletzt produzierte Countach 25th Anniversary.

Neuer Countach hat einen zusätzlichen Elektromotor

Jetzt gibt es eine neue Generation: Der Countach LPI 800-4 verfügt über eine Gesamtleistung von 814 PS. Er wird von einem Lamborghini 6,5-Liter-V12-Motor mit 780 PS angetrieben. Der direkt am Getriebe montierte 48-Volt-Elektromotor liefert zusätzliche 34 PS Leistung, die für ein sofortiges Ansprechen der Beschleunigung sorgen.

Alle 112 Exemplare sind bereits verkauft

Der Elektromotor wird von einem Superkondensator gespeist, der dreimal so viel Energie liefert wie eine Lithium-Ionen-Batterie mit demselben Gewicht. Der Wagen wird in einer limitierten Auflage von nur 112 Exemplaren produziert, allesamt waren bereits vor seiner Präsentation vergangenen August verkauft. Die Stückzahl ist eine Anspielung auf „LP 112“, den Projektnamen, der bei der Entwicklung des ersten Lamborghini Countach intern verwendet wurde. Die Auslieferung des Countach LPI 800-4 beginnt im ersten Quartal 2022.

Von Niklas Jan Engelking