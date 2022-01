Neu im VW-Vorstand: Hauke Stars stellt sich in Wolfsburg vor

Hauke Stars wurde 1967 geboren, ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Ihr gesamtes Berufsleben ist eng mit der Informationstechnologie verbunden. Sie hat Angewandte Informatik an der Technischen Universität in Magdeburg studiert. Danach hat sie ein weiteres Studium in England absolviert und mit einem Master of Science in Engineering abgeschlossen.

Stars begann ihre berufliche Karriere Anfang der 1990er Jahre im IT-Bereich von Bertelsmann. 1998 wechselte sie zum IT-Dienstleister Triaton. Dort war sie zunächst für die Softwareentwicklung und ab dem Jahr 2000 als Mitglied der Geschäftsführung für Vertrieb und Marketing verantwortlich. Das Unternehmen Triaton wurde 2004 von Hewlett Packard (HP) gekauft. Stars hat ihre Karriere in dem global aktiven IT-Konzern fortgesetzt. Für HP war sie für das Geschäft mit IT Services in den Niederlanden zuständig. Ab 2007 hat sie als Geschäftsführerin die Schweizer HP-Landesorganisation geführt.

2012 wechselte sie als Mitglied des Vorstands zum DAX40 Konzern Deutsche Börse AG und war dort bis 2020 für die IT, das Kapitalmarktgeschäft und als Arbeitsdirektorin des Konzerns für Personal zuständig. Seit 2009 ist sie auch als Aufsichtsrätin aktiv, unter anderem im Aufsichtsrat des Energieversorgungskonzerns RWE, des Logistikers Kühne+Nagel und des Gesundheitskonzerns Fresenius.