Wolfsburg

Volkswagen verstärkt erhöht noch einmal die Investitionen in die E-Mobilität. Bis 2030 will der Konzern 70 reine E-Modelle auf den Markt bringen. Eines davon ist der Volkswagen Aero B. Bisher war nur sehr wenig über das Fahrzeug bekannt. VW-Markenchef Ral Brandstätter hat jetzt ein Bild vom Aero B und seine Eindrücke auf seinem LinkedIn-Profil gepostet. Was er sagt, klingt vielversprechend.

„Der Aero B ist unsere Interpretation von nachhaltigem Premium. Er punktet in allen Dimensionen elektrischer Performance: Dank unseres kontinuierlich verbesserten MEBs lässt er sich superschnell laden und bietet von allem ein bisschen mehr: mehr Platz, mehr Reichweite, mehr Beschleunigung und mehr Höchstgeschwindigkeit“ rührt Brandstätter die Werbetrommel.

Erste Fahrzeuge sollen 2023 gebaut werden

2023 sollen die ersten Aero B in Emden vom Band rollen. Das Auto wird damit nach dem ID.4 das zweite E-Fahrzeug, das in Emden gebaut wird und der erste vollelektrische Variant auf dem Markt. „Damit geben wir ein klares Commitment zur Bedeutung des Standorts und für zukunftssichere Beschäftigung“ so Brandstätter. Auf dem Weg zum emmissionsfreien Konzern spiele Emden eine zentrale Rolle.

Der Aero B wird in Emden die Produktion des Passat ersetzen, die nach Bratislava verlegt wird, legt aber was Segment angeht nochmal eine Schippe drauf. Denn VW ordnet den Aero B dem prmium-Segment zu. „Edel und geräumig wie ein Phaeton, dazu riesiges Kofferraumvolumen. Und mit 700 Kilometern ist er ein echter Reichweiten-Hero“, schreibt Branstätter. „Das aerodynamisches Design sorgt für einen top cw-Wert und eine attraktive Hightech-Anmutung. Ein Fest für die Sinne – und für alle Tech- und Design-Fans“, schwärmt der Markenchef. vermarktet werden soll das Fahrzueg übrigens weltweit.

Von Steffen Schmidt