Wolfsburg

Von Montag bis Samstag gastiert die deutsche Fußballnationalmannschaft im Ritz-Carlton in der Autostadt. Eigentlich wollten Volkswagen und Autostadt diese Gelegenheit nutzen, um Fans und Spieler zusammenzubringen. Wegen der strengen Corona-Regeln fällt das leider aus – aber einige Aktionen für Autostadt-Besucher gibt es trotzdem.

Pressekonferenzen werden live im Internet übertragen

So können Fußballfans bei den offiziellen Pressekonferenzen von Bundestrainer Hansi Flick im Volkswagen-Pavillon live dabei sein – allerdings nur per Internet-Stream. Die Konferenzen am Dienstag (gegen 13 Uhr), Mittwoch (gegen 12 Uhr) und Samstag (gegen 11.45 Uhr) werden unter https://tv.dfb.de sowie unter www.autostadt.de/live übertragen.

Schönes Fotomotiv: Besucher können den Mannschaftbus der deutschen Nationalspieler fotografieren – oder getarnte ID.-Modelle. Quelle: Philipp Reinhard

Wie fühlt es sich eigentlich an, eine Pressekonferenz zu geben? Das können Besucher am Donnerstag von 10 bis 15 Uhr und am Freitag von 10 bis 18 Uhr nacherleben – sie können auf dem Podium hinter den Mikrofonen Platz nehmen, auf dem sonst Hansi Flick und Oliver Bierhoff sitzen.

Der DFB-Mannschaftsbus parkt auf dem Piazza-Vorplatz

Weiteres Highlight: Der Mannschaftsbus der Nationalspieler – natürlich von der VW-Tochter MAN – steht am Mittwoch und Donnerstag jeweils von 12 bis 14 Uhr auf dem Piazza-Vorplatz – er kann zumindest von außen besichtigt werden und steht als Fotomotiv zur Verfügung.

Schöne Aktion der Autostadt: Während der Länderspielwoche beleuchtet sie die beiden Autostadt-Türme in den Nationalfarben von Deutschland und Liechtenstein. Außerdem sind Fußballanimationen zu sehen.

Von Carsten Bischof