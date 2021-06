Wolfsburg

Die VW-Tochter Ducati startet mit schicken neuen Modellen in die Motorradsaison 2021. WAZ-Redakteur Carsten Bischof und WAZ-Fotograf Roland Hermstein haben sich vom Ducati Store auf der Automeile die beiden wichtigsten Neuerscheinungen für eine erste Testfahrt geliehen: das Naked Bike Monster und die Reiseenduro Multistrada – beide in der Topversion mit vollem Elektronikpaket. Einziger Haken: Die Monster war bei der Testfahrt nagelneu und durfte nur sehr vorsichtig bewegt werden. Einen bleibenden Eindruck hinterließ sie trotzdem.

Die WAZ fährt Ducati: Redakteur Carsten Bischof (l.) findet die Monster cool, Fotograf Roland Hermsteim ist in die Multistrada verliebt. Quelle: Britta Schulze

WAZ-Redakteur Carsten Bischof ist mit einer Körpergröße von 1,76 Meter einen Hauch zu klein für die Multistrada und bekam den Schlüssel der Monster. Wichtig zu wissen: Er selbst ist Fan fetter japanischer Vierzylinder und fährt privat eine dicke Honda CB 1300. Und fühlte sich auf der kompakten Ducati sofort wohl: „Man sitzt prima.“ Die Duc zeigte sich sofort von ihrer besten Seite: TFT-Display super ablesbar, Getriebe schaltet perfekt, die 110 PS und die 93 Newtonmeter schieben das gerade mal 188 Kilo leichte Naked Bike mächtig nach vorne.

Der Sound macht süchtig, aber die Monster mag keine niedrigen Drehzahlen

Das Handling ist klasse, die Monster liebt Kurven jeder Art. Davon konnte sich Bischof im Elm überzeugen – obwohl es feucht und kalt war. Dazu dieser unnachahmliche V2-Bollersound, der süchtig machen kann. Der aber einen entscheidenden Nachteil offenbarte: Er mag keine niedrigen Drehzahlen – wird sie im niedrigen Gang unter 3000 Umdrehungen gefahren, bockt die Ducati und schüttelt sich vor Unwillen. Leider durfte sie nur bis 4500 Touren gedreht werden – aber das feurige Temperament der Italienerin war da schon zu erahnen.

Video: WAZ-Redakteur Carsten Bischof fährt die Ducati Monster

Von ganz anderem Kaliber ist die Multistrada V4 S: Laut Profitestern aus Fachzeitschriften hat sie mit dem Klassenprimus BMW R 1250 GS gleichgezogen – genau das wollte WAZ-Fotograf Roland Hermstein (1,88 Meter Körpergröße, fährt Triumph Tiger 955 i) nachprüfen. Und staunte beim Starten erst einmal über das perfekte Display und die engen Schalter am linken Hebel: „Beim Einstellen von Griffheizung und Fahrmodi habe ich mehrfach aus Versehen gehupt.“

Die Multistrada glänzt mit Abstandsradar und Totwinkelwarner

Egal, auf der A39 staunte er weiteres Mal: „Ich habe kurz am Gasgriff gedreht und hatte plötzlich 200 km/h drauf – das merkst du gar nicht, so ruhig liegt fährt die Multi. Und das mit Koffern.“ Kein Wunder: Der V4-Motor holt 170 PS und 125 Newtonmeter aus 1158 Kubik Hubraum – mehr geht in der Liga der zweirädrigen SUV nicht. Oder doch? Die Multistrada ist der Technologieträger von Ducati und glänzt mit Abstandsradar und Totwinkelwarner – „beides funktioniert super“, freute sich Hermstein. Genauso wie das semikative Fahrwerk: „Es reagiert auf jeden Fahrbahnbelag, sei er auch noch so schlecht.“

Zur Galerie Die WAZ fuhr mit Ducati Monster und Multistrada in den Elm. Eine beeindruckende Ausfahrt.

Überhaupt: Das Handling und die Kurvenlage seien für so einen Brocken sensationell, schwärmte der Reiseendurofan. Selbst mit Koffern und bei hohem Tempo fahre die Multistrada wie auf Schienen, „keine Spur von Unruhe“. Dann aber doch ein Kritikpunkt: „Unter 4000 Umdrehungen fühlt sich der Motor nicht wohl – darüber umso mehr.“ Auch diese Duc sei tief im Inneren ein Sportmotorrad – „wie alle Ducatis“.

Video: WAZ-Fotograf Roland Hermstein fährt die Ducati Multistrada

Roland Hermstein wollte die Multistrada nicht mehr hergeben...

Sein Fazit: „Am liebsten würde ich sie behalten...“ Mehr geht nicht, oder?

Von Carsten Bischof und Roland Hermstein