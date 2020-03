Nachfrage steigt: Immer mehr Kunden wollen einen elektrischen Volkswagen

Wolfsburg

Die Elektro-Offensive von Volkswagen ist noch nicht einmal richtig auf der Straße angekommen, da zeichnet sich schon ab, dass die Strategie aufgehen könnte. Denn: Schon vor der Markteinführung des neuen ID.3 in diesem Sommer zeigt sich, dass die Nachfrage nach E-Mobilität in Deutschland deutlich gestiegen ist. Bestes Beispiel ist der VW Up! Bei der Modellreihe entfällt mittlerweile bereits jede zweite Bestellung auf die vollelektrische Version, rund 20 000 Bestellungen liegen vor.

Und auch die Hybridisierung zahlt sich aus. So steigen etwa die GTE-Versionen der aktuellen Passat-Generation deutlich in der Käufergunst. Mittlerweile wählt jeder siebte Kunde den Plug-In-Hybrid (PHEV).

E-Autos bieten Sparpotenzial

Der 61 kW (83 PS) starke e-up!, erst seit November 2019 im Markt, ist das neue Einstiegsmodell in die elektrische Volkswagen Welt. Er bietet gegenüber dem Vorgänger deutlich mehr Reichweite (bis zu 260 km im WLTP-Zyklus). In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden rund 20 000 Fahrzeuge bestellt. Entscheidendes Kaufargument sind die geringen Unterhaltskosten: Sein Anschaffungspreis (21 975 Euro) reduziert sich um den Umweltbonus (6570 Euro, beides Brutto) und die Versicherungseinstufungen sind günstig, und die Kfz-Steuer sowie Kosten für Motorölwechsel kann man sich beim ganz sparen.

Hybride immer stärker gefragt

Hybridisierung ist ein weiteres Kernelement der Antriebsstrategie auf dem Weg ins emissionsfreie Zeitalter. Deshalb führt der Volkswagen Konzern die Plug-In-Hybridtechnologie in vielen wichtigen Volumensegmenten ein. Den Anfang machten ab 2014 die GTE-Modelle, deren elektrische Reichweite in der zweiten Modellgeneration durch eine größere Batteriekapazität gesteigert wurde. Der neue Passat Variant GTE leistet 160 kW (218 PS) und fährt im WLTP-Zyklus bis zu 56 Kilometer rein elektrisch – deutlich mehr als die Tagesspanne eines Durchschnittskunden von Volkswagen, die bei 42 Kilometern liegt. Im Passat-Segment, in dem vorwiegend Dieselmotoren geordert werden, macht der Benziner mit Plug-In-Hybridtechnik mittlerweile 15 Prozent der Bestellungen aus, die Anzahl hat sich gegenüber dem GTE-Vorgängermodell verfünffacht.

Von Steffen Schmidt