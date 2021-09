Nachfrage brummt: Volkswagen Nutzfahrzeuge steigert California-Produktion

Hannover

Während der Chip-Mangel besonders im Volkswagen Werk Wolfsburg für Kurzarbeit sorgt, läuft es bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover rund. Das ist besonders einem Modell zu verdanken: Dem California 6.1. Um der auch wegen Corona anhaltend hohen Nachfrage gerecht zu werden, wird in Hannover bereits seit April durchweg sieben Tage die Woche gearbeitet – davon können die Arbeiter an den Linien im Stammwerk derzeit nur träumen. Jetzt steigert Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) die Produktion des beliebten Reisemobils California nochmals. Künftig können in der Camper-Fertigung in Hannover bis zu 130 Fahrzeuge täglich gebaut werden.

Die Nachfrage nach dem vielseitigen Reisemobil auf Basis des Bulli steigt weiter an. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Auftragseingänge 2021 um 34,5 Prozent (Januar bis Juli). Um der anhaltend hohen Nachfrage nachzukommen, wurde in der California Fertigung die Infrastruktur erweitert, wodurch Fertigungsprozesse optimiert werden konnten. Täglich können nun bis zu 130 California Beach, Coast und Ocean produziert werden.

Der California 6.1: Durch die Corona-Krise ist die Nachfrage weiter gestiegen. Quelle: Volkswagen

California ist unangefochtener Marktführer

Lars Krause, Markenvorstand für Vertrieb und Marketing bei VWN: „Der California 6.1 ist in unseren Kernmärkten der unbestrittene Marktführer bei kompakten Reisemobilen. Wir haben das Original. Für das anhaltende Vertrauen unserer zahlreichen Kundinnen und Kunden sind wir dankbar, ruhen uns auf dem Erfolg aber auch nicht aus.“ Das Unternehmen investiere in die stetige Weiterentwicklung von Produkt und Produktion.

Die Produktion des Caddy California in Poznań (Polen) wurde im Zuge des Modellwechsel von der vierten auf die fünfte Caddy Generation bereits auf eine steigende Nachfrage vorbereitet. Die Fertigung des Grand California im Crafter Werk in Września (Polen) wurde ebenfalls optimiert, so dass einige Modelle des Grand California sogar noch dieses Jahr lieferbar sind.

Der Wiederanlauf nach der einwöchigen Umbauphase in der California-Fertigung in Hannover startete wie geplant. Seit 2004 wird in der California-Fertigung in Hannover-Limmer das Reisemobil auf Basis des Transporters gebaut. Inzwischen haben über 155 000 California die Hallen verlassen und sind auf der ganzen Welt unterwegs. Dafür sorgt ein Team von rund 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

