Nach zwei miesen Jahren: Droht bei Volkswagen der Bonus-GAU?

Wolfsburg

Erst hat man kein Glück, und dann kommt auch noch Pech hinzu: Dem von Lockdowns geprägten Corona-Jahr 2020 folgte für VW ein massiv vom globalen Halbleiter-Mangel gestörtes 2021. Nach drei Quartalen steht für die Kernmarke bisher ein operativer Gewinn von knapp 1,6 Milliarden Euro. Das ist zwar mehr als im Vorjahr, gemessen an der Vergangenheit aber immer noch ein dürftiges Ergebnis. Mit dem erneuten Ausfall von Produktionstagen bis Weihnachten steht zudem so gut wie fest: Ein furioser Schlussspurt, der das Ruder nochmal signifikant rumreißen könnte, ist so gut wie ausgeschlossen. Für die Volkswagen-Beschäftigten sind das schlechte Vorzeichen: Beim im Mai ausgezahlten Bonus müssen sie sich wohl auf das Verhandlungsgeschick des Betriebsrates und den guten Willen des Unternehmens verlassen.

Zur Erinnerung: Im Zuge des Diesel-Skandals wurde die Berechnungsgrundlage der Ergebnisbeteiligung, wie der Tarif-Bonus offiziell heißt, geändert. Statt dem Ergebnis des abgelaufenen Jahres, bildete fortan ein Mittelwert aus den Ergebnissen der letzten zwei Geschäftsjahre die Grundlage für die Bonuszahlung. Relevant für die Beschäftigten ist dabei zudem nicht das Gesamtergebnis des Konzerns, sondern die jeweiligen Zahlen der Marken Volkswagen Pkw und Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN).

Bonus fiel schon letztes Jahr eher dürftig aus

Schon im letzten Jahr fiel der Bonus deswegen mit gerade einmal 2700 ziemlich mager aus. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren noch 4950 Euro geflossen. Das entspricht auch ungefähr dem Mittelwert der letzten fünf Jahre. Auschlaggebend für die niedrige Summe war das Katastrophenjahr 2020. Damals stand nach drei Quartalen für beide Marken zusammengenommen sogar ein Minus von zirka 1,4 Milliarden Euro. Nur einem starken Schlussspurt war es zu verdanken, dass VW Pkw und VWN am Jahresende zusammengenommen noch bei fast genau Plus-Minus-Null einliefen, wobei die Kernmarke rund 450 Millionen Gewinn und die Nutzfahrzeuge das gleiche an Verlust erwirtschafteten. Zudem konnte das gute Jahr 2019 mit deutlich mehr als 4 Milliarden Euro Gewinn die Zwei-Jahres-Bilanz ein wenig aufhübschen.

Spielverderber: Der weltweite Chipmangel dürfte den VW-Beschäftigten den Blick auf die Mai-Abrechnung verhageln. Quelle: Daniel Karmann

Offiziell ist die genaue Formel, nach der bei Volkswagen der Tarif-Bonus berechnet wird, nicht bekannt. Berühmt gewordene Aussagen wie „10 Prozent von Null sind Null“ machen eine Einschätzung jedoch einfach: Demnach dürften rund 10 Prozent vom Mittelwert der Ergebnisse der letzten zwei Jahre an die Beschäftigten ausgezahlt werden.

Alles hängt an den Verhandlungen

Im letzten Jahre wären das also ungefähr 240 Millionen Euro gewesen. Bei rund 120 000 Beschäftigten hätte der Bonus damit etwa 2000 Euro pro Kopf betragen. Das deckt sich auch mit den damals getätigten Aussagen. Standardmäßig wird bei Volkswagen bereits im November ein Abschlag auf den Bonus in Höhe von fast 1700 gezahlt. Der damalige Betriebsratschef Bernd Osterloh wertete die endgültige Bonussumme von 2700 Euro im März darauf als großen Erfolg des Betriebsrates: „Über den Novemberabschlag hinaus wäre eigentlich kaum etwas drin gewesen“, betonte Osterloh. Auch der unternehmensseitig für die Verhandlungen zuständige Personalvorstand Gunnar Kilian sprach damals von einem „Aufschlag“, um die Flexibilität der Mitarbeiter im Corona-Jahr zu würdigen. Der Faustformel gemäß dürfte der Aufschlag bei etwa 700 Euro gelegen haben.

Von ihnen hängt es ab: Daniela Cavallo und Gunnar Kilian werden Anfang des Jahres über den Bonus verhandeln. Quelle: Heiko Lossie

In diesem Jahr nun ist die Belegschaft mehr denn je auf das Verhandlungsgeschick des Betriebsrats und das Entgegenkommen des Unternehmens angewiesen. Denn: Erstmals dienen als Berechnungsgrundlage zwei schlechte Jahre. Das Endergebnis für 2021 steht zwar noch nicht fest, Bäume dürften unter den aktuellen Bedingungen aber nicht mehr ausgerissen werden. Stand September jedenfalls liegt der Gewinn von Kernmarke und VWN zusammen bei etwas über 1,6 Milliarden Euro. Bleibt es dabei, läge der Mittelwert der vergangenen zwei Jahre bei kaum mehr als einer Milliarde. Rund 105 Millionen Euro wären damit als Bonus auf die 120 000 Mitarbeiter zu verteilen. Vorbehaltlich der Zahlen aus dem letzten Quartal, dürfte schon die erfolgte Novemberzahlung von 1700 Euro damit mehr oder weniger deutlich über dem liegen, was eigentlich drin ist.

Betriebsrat will hart verhandeln

Ob also im nächsten Mai noch etwas obendrauf kommt, ist aktuell ziemlich fraglich. Der Betriebsrat aber hat bereits angekündigt, hart zu verhandeln. Zumal man das schlechte Ergebnis der Kernmarke auch teilweise als hausgemacht ansieht. So kritisierte Daniela Cavallo im Rahmen der Belegschaftsinfo: „Zu Gunsten des Konzernergebnisses wird die Marke Volkswagen bei der Verteilung der Halbleiter benachteiligt, und die Fahrzeug-Modelle mit einem höheren Ergebnisbeitrag in den Premiummarken werden stärker versorgt.“

Das sei zwar nachvollziehbar, die Beschäftigten der Kernmarke dürften dadurch aber nicht einseitig benachteiligt werden. „Wir erwarten, dass es bei den Verhandlungen für unseren Bonus Anfang nächsten Jahres, dafür nicht die Quittung gibt“, forderte Cavallo deshalb. Ob sie mit ihrer Forderung Erfolg hat, wird sich im März zeigen – und könnte damit auch Einfluss auf die dann anstehenden, voraussichtlich hart umkämpften Betriebsratswahlen haben.

Sicher scheint jedoch: Eine im letzten Jahr von vielen noch mürrisch aufgenommene Zahlung von 2700 Euro, würde dieses Mal wohl frenetisch bejubelt und käme einem Meisterstück gleich.

Von Steffen Schmidt