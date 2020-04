Eineinhalb Monate lang legte das Coronavirus die größte Fabrik der Welt lahm. Jetzt geht es am VW-Stammsitz in Wolfsburg mit dem Golf wieder los. Für die Beschäftigten ist jedoch vieles anders als zuvor.

Bei VW in Wolfsburg läuft die Produktion wieder an – unter Beachtung der Abstands- und Hygienevorschriften, also mit Mundschutz. Quelle: Swen Pförtner/dpa