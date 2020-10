Nach angedrohtem Stellenabbau: Vorstand und Betriebsrat von MAN starten Verhandlungen

München

Jetzt beginnen die Gespräche: Vorstand und Betriebsrat von MAN sind formell in die Verhandlungen zur Neuausrichtung des Unternehmens eingetreten. Dabei geht es um die Zukunft zahlreicher Arbeitsplätze.

Das Management der VW-Tochter hatte vor einigen Wochen Pläne für einen umfassenden Personalabbau in Deutschland präsentiert und im Zuge dessen die Standort- und Beschäftigungssicherungsverträge gekündigt. Auch das Werk in Salzgitter und damit über 1000 Arbeitsplätze stehen auf der Kippe. Die Pläne waren von der IG Metall und vom Betriebsrat scharf kritisiert worden Auch der mächtige Chef des Konzernbetriebsrats Bernd Osterloh hatte massive Gegenwehr angekündigt. Jahrelang habe das Management es versäumt, das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen.

Genau das will MAN nun angehen. Das Management betont allerdings immer wieder, dass das Geld für die nötigen Zukunftsinvestitionen fehlt. „Um weiter in die Zukunftsfelder alternative Antriebe, Digitalisierung und Automatisierung investieren zu können, muss MAN zunächst einen umfassenden Restrukturierungsprozess durchlaufen. Ziel ist eine nachhaltige Verbesserung der Ertragslage“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Vorstand zeigt sich zuversichtlich

Beide Seiten stellen ihre Verhandlungsteams selbst zusammen. Auf Arbeitgeberseite werden sowohl die zuständigen Mitglieder des Vorstands, als auch die zuständigen Bereichsleiter und der Personalbereich vertreten sein. Auf Arbeitnehmerseite wird neben den Betriebsratsvertretern auch die IG Metall einbezogen sein.

Martin Rabe, Personalvorstand und Arbeitsdirektor von MAN, äußerte sich optimistisch: „Nur gemeinsam können Arbeitnehmerseite und Vorstand unser Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich, innovativ und nachhaltig in die Zukunft führen. Deshalb bin ich froh, dass wir nun in konstruktive Verhandlungen eintreten konnten. Dabei sind sich alle Parteien ihrer Verantwortung bewusst: Es geht um die erfolgreiche Zukunft von MAN. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir bis Jahresende zu einem tragfähigen Abschluss kommen werden."

Die Vorstellungen, wie dieser Abschluss aussehen soll, dürften angesichts des geplanten massiven Personalabbaus von fast 10 000 Stellen derzeit jedoch noch weit auseinander liegen.

Von Steffen Schmidt