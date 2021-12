Nach VW-Planungsrunde: Dauerzoff zwischen Diess und Cavallo abgehakt?

Wolfsburg

Der Konzern-Chef bleibt, der ID.3 wird bald in Wolfsburg gebaut, „Campus Sandkamp“ und „Trinity“-Werk kommen: Die Planungsrunde 70 hat vieles geklärt. Aber eines bleibt weiter ein Unsicherheitsfaktor im Konzern: das Verhältnis zwischen Volkswagen-Konzern-Chef Herbert Diess und der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo.

Viele wünschten sich ein Ende der Scharmützel

Nicht wenige bei Volkswagen hatten im Frühjahr aufgeatmet, als der langjährige Betriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh als Vorstandsmitglied zur LKW-Sparte Traton wechselte. Sie hofften, dass die ständigen, öffentlich ausgetragenen Scharmützel zwischen Betriebsratsspitze und Diess endlich aufhören würden.

Campus Sandkamp: Er soll die modernste Forschungseinrichtung der Autoindustrie werden. Quelle: Volkswagen

Und tatsächlich kündigte sich mit der Wahl von Stellvertreterin Cavallo zunächst ein Kuschelkurs zwischen Konzern-Chef Diess und der Betriebsratsspitze an. Beide lobten sich gegenseitig in aller Öffentlichkeit. Sie sehe Volkswagen auf dem richtigen Weg, sagte Cavallo im AZ/WAZ-Interview: „Die erfolgreiche strategische Ausrichtung des Unternehmens trägt maßgeblich die Handschrift von Herbert Diess.“ Die Arbeitnehmervertreter würden diesen Kurs „natürlich unterstützen“.

Betriebsrat wollte Diess Grenzen aufzeigen

Sie sagte aber auch: „Wo es nötig ist, kriegt Herr Dr. Diess unsere Unterstützung, und wo es nötig ist, zeigen wir ihm die Grenzen auf.“ Aus Betriebsratssicht wurde dies spätestens nötig, als Diess Planspiele präsentierte, dass bei Volkswagen 30 000 Arbeitsplätze in Gefahr seien, wenn sich das Unternehmen nicht radikal ändere. Seine ständigen öffentlichen Vergleiche mit Tesla nervten viele. Zumal sie, wie der Betriebsrat vorrechnete, auch noch auf falschen Zahlen beruhen würden.

AZ/WAZ befragte VW-Beschäftigte – das Ergebnis war in einem Punkt eindeutig: Der öffentliche Kleinkrieg zwischen Konzernspitze und Betriebsrat verunsicherte viele VW-Beschäftigte.

Projekt „Trinity“: Volkswagen will eine Plattform für digital vernetzte, autonome Elektro-Autos der Zukunft entwickeln. Quelle: Screenshot von LinkedIn

Und damit nicht genug: Die Arbeitnehmerseite inklusive IG Metall-Zentrale und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) – sie alle sind im Aufsichtsrat vertreten – waren kurz vor der Aufsichtsratssitzung am vergangenen Donnerstag dermaßen geladen, dass die Zukunft von Herbert Diess an der Konzern-Spitze „am seidenen Faden hing“ – so beschrieb es ein Insider. Einer musste laut Insidern als Vermittler Vollgas geben: Aufsichtsrats-Chef Hans Dieter Pötsch. Der offen ausgetragene Machtkampf sei „alles andere als toll für das Unternehmen gewesen“, sagte er am Donnerstag. Natürlich sei man „nicht nur lieb und nett miteinander“, auch nicht bei Volkswagen. Aber diese Art der Eskalation hat den Ruf von Volkswagen aus seiner Sicht beschädigt.

Diess versteht seine Provokationen als „Weckruf“

Konzern-Chef Herbert Diess rechtfertigte seine öffentliche Dauerprovokation – mit zwischenzeitlichen Kuscheleinlagen als Barkeeper in der „Tunnelschänke“ oder als geduldiger Beantworter von Fragen aus der Belegschaft – per Social Media so: „Ich hatte große Sorgen um unsere Wettbewerbsfähigkeit.“ Er habe den Eindruck gehabt, dass man in Wolfsburg den Ernst der Lage nicht erkannt habe. Sein Credo: In der „alten Welt“ ist Volkswagen spitze, aber auf die „neue Welt“ – sprich die vollvernetzte E-Mobilität von morgen – sei das Unternehmen mit seinen Mitarbeitern mental nicht vorbereitet.

Er will seine Art der Kommunikation als „Weckruf“ verstanden wissen – und fühlt sich bestätigt: Mit „Campus Sandkamp“ im Stammwerk und dem „Trinity“-Werk in unmittelbarer Nähe entstehe in Wolfsburg „eines der modernsten Werke der Welt“. Sein Fazit: „Die Mannschaft ist jetzt motiviert und freut sich auf den Wettbewerb.“

Für Cavallo ist der öffentlich Zoff jetzt „abgehakt“

Für Daniela Cavallo ist der Dauerstreit im Vorfeld der Planungsrunde jetzt „abgehakt“. Jetzt gehe es um eine Zusammenarbeit bei allen Themen, „die die Belegschaft betreffen“. Man wolle den Dialog mit der Konzernleitung „intensivieren“, „wir stimmen uns mehr ab“. Sie sagt aber auch: „Wir wollen diese Themen intern besprechen.“ Und nicht mehr in der Öffentlichkeit. Oberaufseher Hans Dieter Pötsch würd es freuen.

Von Carsten Bischof