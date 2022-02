Nach Ukraine-Invasion: Soll sich Volkswagen aus Russland zurückziehen?

Wolfsburg

Der Braunschweiger Bundestagsabgeordnete Carsten Müller (CDU) fordert Volkswagen mit Blick auf die russische Invasion in die Ukraine auf, seine Autoproduktion im russischen Kaluga einzustellen. Konkret sagt er, VW müsse „sein Engagement in Russland neu bewerten“. Volkswagen selbst hat laut Konzern-Chef Herbert Diess eine Task Force eingerichtet und bietet Mitarbeitern an, sie aus der Ukraine auszufliegen. Außerdem prüfe man „die Folgen des Kriegs für die Lieferketten“.

Carsten Müller: Engagement neu bewerten

Angesichts des russischen Einmarschs in die Ukraine dürfe es ab sofort kein „Weiter so“ mit Russland mehr geben, sagt der Bundestagsabgeordnete Carsten Müller. „Dieser Bruch des Völkerrechts durch Russland muss zwingend Folgen für das Tochterunternehmen Volkswagen Group Rus mit dem VW-Werk in Kaluga haben.“ Jedes Engagement in Russland sei zu prüfen. Jetzt müssten „harte und entschiedene Sanktionen in allen Bereichen“ durchgesetzt werden – „auch wenn sie Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben“.

Carsten Müller: Volkswagen soll sein Engagement in Russland neu bewerten. Quelle: Bundestag

Stephan Weil: Politische Entscheidung abwarten

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der auch im VW-Aufsichtsrat sitzt, antwortet auf AZ/WAZ-Anfrage vorsichtiger: „Die Entscheidungen über Wirtschaftssanktionen werden auf EU-Ebene unter Einbeziehung der Bundesregierung getroffen. Sollte es auf dieser Ebene Ansagen für Standorte bundesdeutscher Unternehmen in Russland geben, wäre das eine Grundlage für betroffene Unternehmen.“ Im Klartext: Volkswagen solle auf eine Entscheidung von höchster politischer Ebene warten und dann entsprechend handeln.

Stephan Weil: Politische Entscheidung von EU und Bundesregierung abwarten. Quelle: Moritz Frankenberg7dpa

Herbert Diess: Task Force bewertet Geschäftstätigkeit

Auch Volkswagen-Konzern-Chef Herbert Diess weicht einer klaren Antwort aus: „Volkswagen hofft auf eine schnelle Einstellung der Kampfhandlungen und eine Rückkehr zur Diplomatie. Wir sind überzeugt, dass eine nachhaltige Lösung des Konflikts nur auf Grundlage des internationalen Rechts erfolgen kann. Der Grad der Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit in den betroffenen Ländern wird fortlaufend durch eine Task Force ermittelt.“ Aber: „Bei allen Aktivitäten vor Ort steht die Sicherheit und Unversehrtheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an erster Stelle.“

Herbert Diess: Task Force bewertet regelmäßig Geschäftstätigkeit. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Falko Mohrs: Sanktionsmöglichkeiten vorbehaltlos prüfen

Der Wolfsburger SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs wird deutlicher: Der Angriff auf die Ukraine „erfordert eine deutliche Reaktion, auch wenn sie für uns selbst unbequem ist. Dabei müssen alle wirtschaftlichen Sanktionsmöglichkeiten vorbehaltlos geprüft werden und wenn sie als sinnvoll erachtet werden, auch Teil der Sanktionen sein.“ Zwischen den Zeilen gelesen heißt das: Mohrs schließt einen Rückzug von Volkswagen aus Russland nicht aus. Vorausgesetzt, Bundesregierung und Europäische Union wollen es so.

Falko Mohrs: Alle Sanktionsmöglichkeiten vorbehaltlos prüfen. Quelle: photothek.net

Immacolata Glosemeyer: Es ist eine Gratwanderung

Als „Gratwanderung“ beschreibt die Wolfsburger SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer die erforderlichen Maßnahmen: Einerseits seien Wirtschaftssanktionen gegen Russland notwendig – „auch Volkswagen trägt als einer der größten Konzerne in Europa dabei eine Verantwortung.“ Die Politik müsse andererseits „jedoch auch dafür Sorge tragen, die wirtschaftliche Situation und die Arbeitsplätze – hier bei uns – nicht zu gefährden.“ Für sie gebe es nur einen Weg: Einstellung der Kämpfe und Rückkehr zur Diplomatie.

Immacolata Glosemeyer: Politisches Handeln ist eine Gratwanderung. Quelle: Britta Schulze

Von Carsten Bischof