Wolfsburg

Er ist wieder da: Nach seiner zehntägigen Reise und insgesamt 2129 zurückgelegten Kilometern ist der Volkswagen-Käfer zurück in seiner Heimat: der Autostadt in Wolfsburg. Bert Strebe, Redakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, hatte den 75. Geburtstag Niedersachsens zum Anlass genommen, das Bundesland und seine Menschen auf vier Rädern zu erkunden. In seinem fünfteiligen Bericht lässt der Redakteur Erlebnisse, Eindrücke und Gespräche auf seinem Weg vom Harz über die Heide bis an die Nordsee Revue passieren.

Für seine Tour durch das Bundesland hatte sich Strebe das niedersächsischste aller Autos ausgesucht: einen Volkswagen Käfer. Das Kult-Fahrzeuge wurde dem Redakteur von der Autostadt in Wolfsburg zur Verfügung gestellt.

Käfer dient als Eisbrecher

Die Kennzahlen des Modells: Baujahr 1956, taubenblaue Lackierung, 1,2-Liter-Boxermotor, Zweispeichenlenkrad, Stoffschiebedach, Sechs-Volt-Elektrik, vier Gänge. Choke, Benzinhahn zum Auf- und Zudrehen. Servolenkung und Bremskraftverstärker? Fehlanzeige! Sicherheitsgurte und Klimaanlage? Von wegen! Dafür satte 30 PS und damit eine Höchstgeschwindigkeit von 108 Kilometer pro Stunde.

Entsprechend gemütlich fuhr Strebe stets auf Landstraßen von Wolfsburg über Braunschweig und Salzgitter nach Braunlage von dort weiter nach Osnabrück, Wilhelmshaven, Buxtehude und schließlich nach Hannover. Strebes Ziel: Herauszufinden, was Land und Leute ausmacht und sie beschäftigt.

Der Käfer diente ihm dabei nach eigener Aussage hervorragend als Eisbrecher und Türöffner. „Fast jeder kennt das Auto und hat eine Verbindung zu ihm“, berichtet Strebe. Mit den Menschen – das „Highlight“ seiner Reise – sei er über das Fahrzeug immer wieder ins Gespräch gekommen. In einer fünfteiligen Serie sind Strebes Erfahrungen während seiner Tour unter www.haz-online.de nachzulesen.

Von der Redaktion