Nach Ostern: VW stellt Mitarbeitern Corona-Schnelltests zur Verfügung

Die Angst vor einer dritten Corona-Welle geht auch bei Volkswagen um. Um die weiterhin umfassenden Schutzmaßnahmen und die PCR-Teststrategie zu ergänzen, wird VW seinen Mitarbeitern an allen deutschen Standorten direkt nach Ostern zwei sogenannte Antigen-Selbsttests pro Woche kostenlos zur Verfügung stellen.

„Volkswagen leistet einen Beitrag, um gemeinsam mit Bund und Ländern die Anzahl der durchgeführten Tests in dieser kritischen Phase der Pandemie zu erhöhen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir direkt nach Ostern für alle Beschäftigten an den deutschen Standorten Antigen-Selbsttests anbieten werden und integrieren diese als weitere Säule in unsere bestehende PCR-Teststrategie. Unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung folgend möchten wir nach einem Jahr mit der Corona-Pandemie eine Perspektive für die Menschen schaffen, um unser Land schrittweise aus der Lähmung des Lockdowns herauszuführen“, sagte VW-Personalvorstand Gunnar Kilian.

VW-Personalvorstand Gunnar Kilian

Mitarbeiter führen die Tests selbst durch

Eine ausreichende Anzahl an Schnelltests hat das Gesundheitswesen Volkswagens bereits besorgt. Die Verteilung der Test soll dabei so einfach und unbürokratisch wie möglich und wahrscheinlich ähnlich der Verteilung der Schutzmasken über die Vorgesetzten erfolgen. Die Durchführung der Tests kann dabei von den Mitarbeiter unkompliziert selbst durchgeführt werden. Dafür wird Volkswagen umfangreiche Informationen über die internen Kanäle wie etwa Videoanleitungen und Ähnliches zur Verfügung stellen. Ziel sei es, dass möglichst viele Beschäftigte eigenverantwortlich von dem neuen, freiwilligen Angebot Gebrauch machen.

Deswegen appelliert auch der Betriebsrat bereits an die Belegschaft. „Vor allem jetzt, wo wir bald in die Osterfeiertage starten, müssen wir weiter Rücksicht auf die Corona-Regeln nehmen – bei der Arbeit wie im Privaten. Die Selbsttests sind eine sinnvolle Ergänzung der umfassenden Maßnahmen bei Volkswagen im Kampf gegen Corona. Wir wünschen uns, dass möglichst viele Beschäftigten das neue, freiwillige Angebot nutzen. Denn so schaffen wir mehr Sicherheit für alle, auch über unsere Werkstore hinaus“, sagte Betriebsrat-Koordinator Sebastiano Addamo.

Betriebsrat-Koordinator Sebastiano Addamo

Nach positivem Schnelltest folgt ein PCR-Test

Wichtig: Die Schnelltests sind nur eine weitere, zusätzliche Säule im umfangreichen Schutzkonzept Volkswagens. Die bewährten Regelungen und Schutzmaßnahmen, wie etwa die Maskenpflicht, die Anweisung zum Home-Office oder die hauseigenen PCR-Tests bleiben weiter in Kraft. „Wir halten natürlich den hohen Standard unseres Schutzkonzepts in der Produktion aufrecht, daran ändern die Selbsttests nichts“, versichert Addamo. Auf einen positiven Schnelltest folgt zudem unmittelbar immer auch ein PCR-Test in den Test-Containern.

Dennoch erhofft sich Volkswagen von der ergänzenden Maßnahme auch eine kleinen Schritt zurück in die Normalität. Durch die Schnelltests könnten etwa wichtige Schulungen und Seminare, die Präsenz erfordern, eventuell wieder durchgeführt werden. Gerade in der Transformation ein wichtiger Faktor, um die Mitarbeiter für die Zukunft fit zu machen.

Schnelltests: Ab Ostern geht's mit den Testungen auch bei Volkswagen los.

Termin für Impfstart noch nicht in Sicht

Lob für die Schnelltest-Strategie gab es von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. „Volkswagen geht beim Testen mit gutem Beispiel voran! Impfen und Testen sind unsere wichtigsten Wege heraus aus der Corona-Krise. Zweimal wöchentliche Testungen in den Betrieben schützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Familien, aber sie schützen auch das Unternehmen. Sie helfen uns aber auch dabei, die gefährliche Ausbreitung der Corona-Viren einzudämmen. Herzlichen Dank an Volkswagen für diese Initiative“, kommentierte Weil.

Wann es mit dem Impfen bei Volkswagen losgehen kann, steht indes weiter in den Sternen. „Volkswagen steht bereit, gemeinsam mit Bund und Ländern die Beschäftigten zu impfen, sobald genügend Impfstoff verfügbar ist“, betonte Gunnar Kilian erneut. Noch aber lässt der Impfstoff auch sich warten.

