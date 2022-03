Wolfsburg

Jetzt ist es offiziell: Im Volkswagen-Werk Wolfsburg fallen künftig an drei von vier Montagelinien die Nachtschichten weg. Davon nicht betroffen ist einzig die Montagelinie 4. Für die betroffenen Mitarbeiter bringt dies einen nicht unwesentlichen finanziellen Einschnitt mit sich. Die Zulagen können monatlich einige hundert Euro ausmachen. Der Betriebsrat hatte sich deswegen schon früh für Ausgleichszahlungen eingesetzt – und hatte mit dieser Forderung nun in den Verhandlungen Erfolg.

Unternehmen und Betriebsrat haben sich nach langen Gesprächen auf eine temporäre Schichtausgleichszahlung verständigt, die bis zu zwölf Monate lang gezahlt wird. Die Höhe der Ausgleichszahlung richtet sich im Wesentlichen nach der Dauer, die die Beschäftigten bisher in der Nachtschicht gearbeitet haben und erfolgt in zwei Phasen. Produktionsmitarbeiter, die länger als 9,5 Jahre beziehungsweise 114 Monate in der Nachtschicht eingesetzt waren, erhalten in den ersten sechs Monaten ohne Schichtzulage (1. Mai bis 31. Oktober) weiterhin ihre vollen Zulagen. In den zweiten sechs Monate (1. November bis 30. April) gibt es immerhin noch 50 Prozent.

Höhe ist nach Beschäftigungsdauer gestaffelt

Beschäftigte, die zwischen 5 und 9,5 Jahren nachts gearbeitet haben, erhalten in den ersten sechs Monaten immerhin 50 Prozent der Zulagen, in der zweiten Phase dann noch 25 Prozent. Für Mitarbeiter, die zwischen 1 und 5 Jahren in der Nachtschicht gearbeitet haben, beläuft sich die Höhe der Ausgleichszahlung in der ersten Phase auf 30 Prozent der Zulagen und halbiert sich in der zweiten Phase auf 15 Prozent. Beschäftigte, di bisher weniger als 1 Jahr in der Nachtschicht eingesetzt waren gehen hingegen leer aus.

„Dass es uns gelungen ist, einen Ausgleich für die entfallenden Schichten zu verhandeln, bedeutet für die betroffenen Beschäftigten eine wichtige Erleichterung. Wir mildern die Verluste ab“, sagte die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo. Präzedenzfälle für eine solche Ausgleichszahlung gab es dazu bisher nicht, die Verhandlungen wurden quasi auf tarifrechtlichem Brachland geführt.

Hintergrund des Nacht-Schicht-Aus bei Volkswagen in Wolfsburg sind die anhaltenden Versorgungsengpässe vor allem mit Halbleitern. Im vergangenen Jahr war es deswegen teilweise zu monatelanger Kurzarbeit an den Bändern gekommen. Lediglich 400 000 Fahrzeuge konnten produziert werden. Ganz aktuell hat Volkswagen zudem wegen des Ukraine-Kriegs mit Engpässen bei Kabelbäumen zu kämpfen und musste erneut Schichten absagen. Weil sich die Auslastungs-Lage also auch in diesem Jahr nur geringfügig bessern wird, sah sich das Unternehmen im Sinne der Wirtschaftlichkeit zur Anpassung des Schichtsystems gezwungen. Zwangsläufig fiel die Wahl dabei auf die teuren Nachtschichten.

