Nach Diesel-Skandal: Volkswagen ist zurück im UN Global Compact

Wolfsburg

Das ist Balsam für die geschundene Volkswagen-Seele: Der UN Global Compact hat die Wiederaufnahme des Volkswagen Konzerns als Mitglied bestätigt. Nach Auffliegen des Diesel-Betrugs war der Konzern von der Mitgliedsliste der weltweit größten Initiative für nachhaltige Unternehmensführung verbannt worden.

Ausschlaggebend für die erneute Aufnahme war das grundlegend erneuerte Compliance- und Integritätsregelwerk des Volkswagen Konzerns als Ergebnis des erfolgreich abgeschlossenen Monitorships unter Aufsicht des US-Justizministeriums. Auch das ambitionierte Klimaschutzprogramm des Konzerns spielte eine wesentliche Rolle. Volkswagenwill bereits 2025 seine CO2-Emissionen über den Lebenszyklus des PKW-Portfolios um 30 Prozent gegenüber 2015 senken und bis 2050 bilanziell klimaneutral werden. Zudem hatte Volkswagen im Jahr 2016 einen unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat eingesetzt.

Das ist der UN Global Compact Der im Jahr 2000 als Sonderinitiative des Generalsekretärs der Vereinten Nationen gegründete UN Global Compact ruft Unternehmen auf der ganzen Welt dazu auf, ihren Betrieb und ihre Strategien auf zehn Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsprävention auszurichten. Alle Mitgliedsunternehmen berichten einmal jährlich an den UN Global Compact über ihre jeweiligen Aktivitäten im Sinne der zehn gemeinsamen Prinzipien. Weltweit über 13 000 Teilnehmer verpflichteten sich bis Mitte 2018 zu den zehn Prinzipien des Global Compact, davon etwa 10 000 Unternehmen. Da der Global Compact ein Multi-Stakeholder-Netzwerk ist, beteiligen sich neben Unternehmen auch Zivilgesellschaft, Forschungseinrichtungen, Wirtschafts- und Arbeitnehmerverbände sowie Kommunen.

VW war bereits seit August 2002 Mitglied im UN Global Compact. Nach der Streichung von der Mitgliedsliste hatte das Unternehmen in den folgenden Jahren das Reporting an den UN Global Compact fortgesetzt und eine Wiederaufnahme angestrebt. Im November 2020 hatte der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, Herbert Diess, schließlich formal die erneute Mitgliedschaft für den Volkswagen Konzern beantragt. Dem wurde jetzt stattgegeben. „Ein großartiges und wichtiges Comeback! VW ist heute ein besseres Unternehmen, das hat auch US-Monitor Larry Thompson festgestellt als er uns verließ. Die Wiederaufnahme in den UN Global Compact bestätigt das nochmals, sie ist ein weiterer Meilenstein für uns“, bejubelte Herbert Diess die Wiederaufnahme.

Wiederaufnahme besitzt nicht nur symbolischen Wert

Denn die Mitgliedschaft im UN Global Compact besitzt auf mehreren Ebenen Bedeutung. Allen voran geht es um das Image des Konzerns. Georg Kell, Sprecher des unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirats von Volkswagen sowie Gründer und ehemaliger Geschäftsführer des UN Global Compact, erklärte: „Der Ausschluss von Volkswagen aus dem UN Global Compact infolge der Dieselkrise war ein drastischer Schritt: ein Unternehmen, das zuvor als nahezu unantastbar galt, wurde öffentlich aus dem renommierten Bündnis zwischen Unternehmen und den Vereinten Nationen ausgeschlossen. Neben dem Ruf von Volkswagen ging es vor allem um den Stolz des Unternehmens. Die Wiederaufnahme in den UN Global Compact besitzt deshalb womöglich dieselbe Symbolkraft, die der Ausschluss vor fünf Jahren besaß. Sie zeigt, dass Volkswagen aus seinen Fehlern gelernt hat.“

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Daneben spielt eine Mitgliedschaft auch eine Rolle für den Börsenwert des Unternehmens. Für Investoren und Asset-Manager im Kapitalmarkt ist die Mitgliedschaft ein wichtiges Kriterium für die Investierbarkeit in Aktien und Anleihen der Volkswagen AG. Nachhaltig orientierte Fonds sind in den letzten Jahren stark gewachsen und als Stakeholder unverzichtbar geworden.

Von Steffen Schmidt