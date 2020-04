Nach Corona-Pause: So will VW die Produktion wieder hochfahren

Wolfsburg

Noch stehen bei Volkswagen die Bänder still. Im Hintergrund wird allerdings schon fieberhaft an den Vorbereitungen für den Wiederanlauf der Produktion gearbeitet. Am Mittwoch haben Konzern und Betriebsrat eine Vereinbarung getroffen, die 92 Maßnahmen bezüglich des Gesundheitsschutzes umfasst. Das Ziel der neuen Betriebsvereinbarung ist, frühzeitig Corona-Schutzmaßnahmen zu treffen, um Infektionen zu vermeiden. Während in den VW-Komponentenwerken die Produktion in kleinem Umfang wieder am Dienstag nach Ostern startet, steht ein Termin für den großen Wiederanlauf der Fahrzeugproduktion noch nicht fest.

Die Sicherheit der Belegschaft habe oberste Priorität, unterstrich VW-Personalvorstand Gunnar Kilian am Mittwoch im Gespräch mit der WAZ. Deswegen unterstütze man auch jede Maßnahme, die derzeit von der Bundes- und Landesregierung oder auch von der Stadt Wolfsburg angeordnet werde. Kilian: „Insbesondere über Ostern ist es wichtig, dass die Abstandsregeln eingehalten und die sozialen Kontakte minimiert werden, damit so schnell wie möglich Normalität einkehrt.“ Denn auch ein Unternehmen wie Volkswagen könne eine solche Ausnahmesituation nicht unbegrenzt aushalten. Schon jetzt entwerfe man deshalb Szenarien für den Wiederanlauf.

Anzeige

Schutzmasken werden für viele Pflicht

Die beschlossenen Maßnahmen beziehen sich vor allem auf die Mitarbeiter in der Produktion. Dort werden die Abläufe optimiert, zudem gelten in allen Bereichen konsequente Mindestabstände und erhöhte Hygienestandards. Die Maßnahmen umspannen den gesamten Tagesablauf eines Mitarbeiters. „Das fängt an bei der Frage, wie das Drehkreuz öffnet und reicht bis zur Entkopplung von Schichten, um Kontakte zu vermeiden“, so Kilian. Für den Maßnahmenkatalog habe man sich in allen Werken in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat systematisch die Arbeitsplätze angesehen und kategorisiert. Ein Ergebnis: „Überall, wo ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, wird nur noch mit Mundschutz gearbeitet“, erklärt der Personalvorstand. Eine Aufforderung zur eigenverantwortlichen Temperaturmessung vor der täglichen Arbeitsaufnahme ist ebenfalls Bestandteil.

Weiter viel mobile Arbeit

Für die Bürobereiche greifen Anpassungen, die sich teils bereits bewährt haben, etwa in der Technischen Entwicklung. So kann bei Bedarf beispielsweise der Gleitzeitrahmen erweitert werden, um zeitliche Abstände in den indirekten Bereichen zu erleichtern. Aus demselben Grund gilt für die Mobile Arbeit bis auf Weiteres, einen möglichst großen Anteil der Arbeitsleistung von zuhause aus zu erbringen. Sämtliche Regelungen gelten auch für die Beschäftigten externer Partner und Dienstleister.

Für den VW-Betriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh ist die neue Betriebsvereinbarung ein Maßstab für die gesamte Autoindustrie. „Für uns ist es ganz wichtig, dass den Kollegen beim Wiederanlauf die Angst genommen wird. Im Zweifel produzieren wir lieber ein Fahrzeug weniger, als irgendwo ins Risiko zu gehen“, sagte Osterloh. Gleichzeitig sei die schnelle Wiederaufnahme der Produktion extrem wichtig, um den nachhaltigen Schaden für die Gesellschaft einzudämmen. „Dafür haben wir nun mit den neuen Regeln den richtigen Rahmen gesetzt.“

Starttermin für Produktion steht noch nicht fest

Wann Volkswagen in großem Rahmen wieder in die Produktion einsteigt, steht noch nicht fest. Vorerst ruhen die Bänder bis zum 19. April. „Wir erörtern das Thema täglich, Genaueres können wir sicherlich erst nach Ostern sagen“, so Kilian. Schließlich hänge dies auch von Lieferketten, der Nachfrage im Handel und der Teileversorgung ab.

In Teilen der Komponente geht es hingegen schon direkt am Dienstag nach Ostern wieder los. Dies betrifft etwa 1700 Mitarbeiter in Braunschweig, Hannover, Salzgitter, Kassel und Chemnitz. „In einigen Bereichen wird dort ohnehin schon produziert, um die Teileversorgung für China zu gewährleisten“, sagt Thomas Schmall, Vorstand der Komponente.

Sicher ist: Der Wiederanlauf wird langsam und in geregelten Phasen erfolgen. Schmall: „Man kann nicht einfach den Schalter umlegen, das Thema wird uns wochenlang beschäftigen.“ Dies findet in der Betriebsvereinbarung bereits Berücksichtigung. Der Produktionsanlauf ist hier in mehrere Phasen unterteilt. In der ersten Phase sind die Schutzvorkehrungen am umfassendsten und werden bis zum Normalbetrieb in der vierten Phase sukzessive zurückgefahren. Zur ersten Phase gehört etwa eine langsamere Taktung der Arbeitsinhalte, damit Abstand gehalten und Kontakte minimiert werden.

Langfristige Auswirkungen auf den Arbeitsalltag

Lars Nachbar, Leiter des Gesundheitswesens bei VW, betont, wie wichtig diese Maßnahmen sind: „Jeder Einzelne kann durch sein Verhalten einen großen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Die Verhaltensänderungen müssen uns in Fleisch und Blut übergehen.“ Dies könne durchaus zu nachhaltigen Veränderungen des Alltags führen. Nachbar: „Zur neuen Normalität kann gehören, dass das Tragen von Schutzmasken nichts Ungewöhnliches mehr ist oder der übliche Handschlag zur Begrüßung künftig dauerhaft wegfällt.“

Lesen Sie auch:

Von Steffen Schmidt