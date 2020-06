Nach Corona-Lockdown: Produktion in allen ­VW-Werken läuft wieder

Wolfsburg

Der Betrieb in allen 16 Werken von Volkswagen läuft wieder. Mit dem mexikanischen Puebla hat am Dienstag der letzte Standort wieder die Produktion aufgenommen. „Der Wiederanlauf mit Priorität auf maximalen Gesundheitsschutz war erfolgreich. In der Fertigung hat kein einziges Teil gefehlt“, freut sich Andreas Tostmann, Vorstand für Produktion und Logistik bei der Marke VW.

Werk in Wolfsburg stand sechs Wochen still

Während in Deutschland und Europa die Werke bedingt durch die Corona-Krise etwa sechs Wochen und in Südamerika für rund zehn Wochen standen, geht Mexiko nun nach rund elf Wochen wieder ans Netz. Als erstes fahrzeugproduzierendes Werk hatte Zwickau am 23. April die Produktion des ID.3 wieder aufgenommen, das Werk in Wolfsburg startete am 28. April wieder durch. In China sind laut des Konzern ebenfalls alle Werke wieder am Netz.

Auslastung bei 60 bis 70 Prozent

Die Kapazität liegt aktuell im Durchschnitt über die Werke hinweg bei rund 60 bis 70 Prozent der Auslastung im Vergleich zu vor der Pandemie. Für den Wiederanlauf hatte das Unternehmen mit dem Betriebsrat einen 100-Punkte-Plan für den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter erarbeitet, der als Industriestandard gilt.

Von dpa