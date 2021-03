Wolfsburg

Eine Tweet, ein knapper Post auf LinkedIn und ein kurzes Video: Die Anhaltspunkte, was Volkswagen am Montag am selbstausgerufenen „VW Power Day“ verkünden will, sind spärlich gesät. Bis auf die Ankündigung eines Livestreams und der deutlichen Botschaft, dass es sich nicht um eine Fahrzeugpräsentation handelt, hüllt sich der Konzern komplett in Schweigen. Dass der Autobauer dieses Event allerdings über die Social-Media-Accounts von Herbert Diess persönlich ankündigt und bereits rund eine Woche vorher eine Einladung an Medienvertreter aus aller Welt schickt, zeigt jedoch, welchen Stellenwert der Konzern dem Event beimisst.

Was genau sich hinter dem gut gehüteten Geheimnis verbirgt, darüber kann nur spekuliert werden. Den besten Hinweis liefert dabei wohl das zehnsekündige Ankündigungsvideo. Denn neben dem Schriftzug „Power Day“ ist darin vor allem ein sich ladendes Batterie-Symbol zu sehen. Geht es am Montag also um die Verkündung von großen Neuigkeiten zum Thema Batteriezelle?

VW will Absatz von E-Autos deutlich steigern

Die Vermutung jedenfalls liegt nahe. Denn im Rahmen der Präsentation der neuen Unternehmensstrategie „Accelerate“ hatte VW gerade erste angekündigt, die Transformation noch einmal deutlich zu beschleunigen. Standen dabei noch vor allem die Themen Software und autonomes Fahren im Vordergrund, hatte der Autobauer allerdings auch sehr ambitionierte neue Ziele für die Elektro-Offensive benannt. So will allein die Marke VW Pkw den Absatz von Batterie betriebenen Fahrzeugen bis 2030 nochmals deutlich nach oben schrauben – in Europa auf einen Anteil von 70 Prozent des Gesamtabsatzes und in Nordamerika und China auf immerhin 50 Prozent.

Hinzu kommt, dass auch die Tochtermarken ihre Elektro-Palette stetig ausbauen. Ganz aktuell soll etwa in Spanien mit der Seat-Submarke Cupra die E-Offensive extrem befeuert werden, indem unter anderem das Werk in Matorell komplett elektrifiziert wird.

Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, sind in etwa doppelt soviele Akkus nötig als bisher geplant. Der Bedarf dürfte den aktuellen Planungen allein in Europa zum Ende des Jahrzehnts bei mindestens 300 Gigawattstunden Speicherkapazität liegen. Bisher geht der Konzern für den Planungszeitraum bis 2025 von einer Jahreskapazität von mehr als 150 Gigawattstunden für Europa aus.

Woher kommen die ganzen Akkus?

Dafür braucht es natürlich entsprechend Akkus. Doch schon jetzt stellt die Versorgung mit ausreichend Batteriezellen für einige Hersteller eine Herausforderung dar. Engpässe soll es etwa laut Betriebsratschef Bernd Osterloh auch in diesem Jahr in der Golf-Produktion im VW Stammwerk in Wolfsburg gegeben haben.

Bisher sichert sich der Konzern die Lieferung von Batteriezellen zum Großteil durch langfristige Verträge mit asiatischen Lieferanten, setzt daneben aber auch auf Beteiligungen an aufstrebenden Herstellern wie QuantumScape und hat auch in China Anteile an wichtigen Unternehmen übernommen. Parallel bereitet der Autobauer zudem auch den Einstieg in eine eigene Fertigung vor und hat sich dafür mit dem schwedischen Batteriezellhersteller Northvolt zusammengetan. In Salzgitter entsteht dadurch eine Batteriezellfabrik mit einer Kapazität von anfangs 16 Gigawattstunden, die 2024 mit der Produktion starten soll.

Herbert Diess: Was wird der VW-Konzernchef am Montag verkünden? Quelle: Volkswagen AG

Baut Volkswagen die eigene Batterie-Produktion aus?

Beim „Power Day“ am Montag dürfte es nun wohl darum gehen, wie Volkswagen den immens steigenden Bedarf an Akkus künftig weiter decken will. Denkbar etwa sind Ankündigungen neuer Joint Ventures oder die Ausweitung der eigenen Batteriezellenproduktion – zum Besipiel durch die Aufstockung der Kapazitäten in Salzgitter von Beginn an oder den Aufbau neuer Fertigungsstandorte. Auch hier brachte Konzern-Chef Herbert Diess während seines Besuchs bei Seat übrigens Spanien ins Spiel.

Neben der Batteriezellen-Strategie könnte am Montag zudem aber auch der technische Fortschritt im Mittelpunkt stehen. Schließlich hat Volkswagen mit dem Projekt „Trinity“ ein E-Fahrzeug der nächsten Generation und damit eine kleine Revolution angekündigt. Von extrem kurzen Ladezeiten und einer deutlichen Reichweitensteigerung ist die Rede. Erklärtes Ziel ist, mit dem Projekt die Lücke zum Konkurrenten Tesla zu schließen.

Apropos Tesla: Der amerikanische Rivale scheint auch als Inspiration für den „Power Day“ gedient zu haben. Im letzten Jahr hatte Tesla-Chef Elon Musk die Pläne seines Unternehmens beim ähnlich groß angekündigten „Battery Day“ verkündet und damit einen Sprung des Börsenwerts ausgelöst – genau dieses Ziel verfolgt bekanntlich auch Herbert Diess seit seinem Antritt.

Von Steffen Schmidt