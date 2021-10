Mobilität der Zukunft: Volkswagen zeigt Konzeptfahrzeug mitten in Berlin

Wolfsburg/Berlin

Wer eine Ahnung davon bekommen möchte, wie wir künftig leben und reisen (könnten), sollte das „Drive“-Dialog- und Erlebnis-Center mitten in Berlin besuchen. Dort gibt es ganz neu das Konzeptfahrzeug „OnePod“ zu sehen. Außerdem zeigt das „Go.City“- Modell, wie sich individuelle Fortbewegung, öffentliche Verkehrsmittel und Lieferverkehr optimal ergänzen und aufeinander abstimmen lassen.

Das VW-„Drive“-Center wartet mitten in Berlin auf Besucher

Das „Drive“-Center liegt an der Ecke Unter den Linden und Friedrichstraße und soll laut Volkswagen „die Mobilität der Zukunft ergründen“ – mit Ausstellungsstücken. Unter dem Titel „Go.City – Die Zukunft der urbanen Mobilität“ ist dort eine Vision zu sehen, wie sich Stadt- und Verkehrsplanung in urbanen Gebieten zukünftig gestalten könnte. Im Fokus steht dabei das neue Konzeptfahrzeug „OnePod“: Entwickelt hat das selbstfahrende, elektrische Konzeptfahrzeug das Volkswagen Group Future Center Europe in Potsdam.

Peter Wouda: Der Leiter des Volkswagen Group Future Center Europe präsentiert mit dem „OnePod“ seine Idee vom Auto der Zukunft . Quelle: Volkswagen

Der Name „OnePod“ verdeutlicht die Idee und das Selbstverständnis des neuen Konzeptfahrzeugs, denn „One“ steht für „One Solution for all“. Der Innenraum ist für unterschiedliche Aufgaben konfigurierbar, so zum Beispiel als Robotaxi, das „Mobilität als Service“ bietet. Großzügige Fensterflächen, ein Display und intuitiv bedienbare Steuerungselemente in den Armlehnen erlauben dem Fahrgast optimale Sicht und den Zugriff auf alle notwendigen Anwendungen. Die Außenkommunikation erfolgt durch Signale in Lichtstreifen, die andere Verkehrsteilnehmer informieren und gegebenenfalls warnen können. Relikt aus der Gegenwart: Am Heck des Zukunftsautos befindet sich ein klappbarer Fahrradträger.

Mehr Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten

„Elektromobilität und autonomes Fahren geben uns mehr Freiheiten im Design, da unter anderem der Platz im Innenraum wächst und das völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten bietet“, sagt Peter Wouda, Leiter des Volkswagen Group Future Center Europe. „Mit dem OnePod folgen wir dieser Entwicklung und geben darüber hinaus vor allem Kindern und älteren Menschen eine zusätzliche und neue Option, sich individuell, umweltverträglich und sicher in der Stadt fortzubewegen.“

Neben dem neuen Fahrzeugkonzept gibt das „Drive“ Einblicke in die mobile Stadtentwicklung der Zukunft. „Unser Concept Room verdeutlicht, wie sich das Leben und die Mobilität in Ballungsräumen verändern werden, sobald zum Beispiel autonom fahrende Fahrzeuge Realität sind“, sagt Liane Scheinert, Leiterin des „Drive“. Das „Go.City“- Modell lässt dabei Interessierte in eine Stadt eintauchen, in der verschiedene Mobilitätskonzepte aufeinander abgestimmt sind und vielfältige Aufgaben bei der Beförderung von Fahrgästen und Waren erfüllen.

Die Ausstellung und das Konzeptfahrzeug sind bis 31. Dezember 2021 kostenlos zu sehen.

Von Carsten Bischof