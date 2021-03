Wolfsburg

Das waren gute Nachrichten für die VW-Belegschaft: Auch für das Corona-Jahr 2020 erhalten die Mitarbeiter eine Bonuszahlung. Zwar fiel die zusätzliche Finanzspritze aufgrund des schwierigen Geschäftsjahrs mit insgesamt 2700 Euro deutlich geringer aus als in den Vorjahren, doch ein Vergleich mit den anderen deutschen Autobauern zeigt: In Sachen Bonus stehen die VW-Tarifbeschäftigten dennoch gut da.

Allen voran die Daimler-Beschäftigten dürften etwas neidisch nach Wolfsburg blicken. Nach einem bereits im Dezember ausgezahlten Corona-Bonus in Höhe von 1000 Euro wird ihnen Ende April nochmals eine einmalige Erfolgsbeteiligung von 500 Euro überwiesen. Diese kam dabei durchaus unerwartet: Zunächst wollte man bei Daimler wegen der Corona-Krise auf eine weitere Zahlung komplett verzichten.

Audi-Mitarbeiter erhalten 400 Euro weniger

Etwas höher, aber immer noch unter VW-Niveau, fällt die Erfolgsbeteiligung beim bayerischen Konkurrenten BMW aus. Ein durchschnittlicher Facharbeiter kann in diesem Jahr mit zusätzlichen 2160 Euro rechnen. Das dürfte den Mitarbeitern nur bedingt ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Zur Einordnung: In Top-Jahren betrug diese Prämie bei BMW auch schonmal mehr als 9000 Euro.

Mitarbeiter der VW-Tochter Audi müssen in diesem Jahr ebenfalls nicht auf eine Sonderzahlung verzichten. Für die Audi-Beschäftigten im Inland gibt es eine gekürzte Erfolgsbeteiligung und einen Corona-Bonus. Für einen Facharbeiter macht das zusammen rund 2300 Euro – weniger als bei der Kernmarke, und das, obwohl das Betriebsergebnis bei Audi für 2020 deutlich besser ausfiel.

Porsche-Beschäftigte sahnen ab

Für die Beschäftigten der VW-Tochter Porsche sind das allerdings beinahe nur Peanuts. Die fast 37 000 Beschäftigten können sich nach der überraschenden Aufholjagd im Corona-Jahr über bis zu 7850 Euro Bonus freuen. Prinzipiell ist die Sonderzahlung unabhängig von der Einkommenshöhe. Die Beschäftigten von Porsche profitieren dabei vor allem davon, dass das Premium-Segment von der Corona-Krise wesentlich weniger stark betroffen war. Immerhin konnte das Unternehmen sogar im Pandemiejahr sein Ergebnis um 8 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro steigern und dürfte mit einer Umsatzrendite von 14,6 Prozent der profitabelste Serien-Fahrzeughersteller der Welt sein.

Grafik: Die verschiedenen Mitarbeiterboni der deutsche Autobauer im Vergleich. Quelle: DPA/WAZ-Montage

Dennoch: Die 2700 Euro, die VW-Beschäftigte kassieren, sehen im Branchenvergleich damit nicht so schlecht aus. Betrachtet man die Vorjahre, dürfte die Freude der Mitarbeiter aber getrübt sein. 2012 etwa hatte die Bonuszahlung mit 7500 Euro ihren Höchststand erreicht. Von da aus ging es dann erstmal stetig bergab. Vor allem die Diesel-Krise führte dazu, dass 2017 nur noch 2900 Euro ausgezahlt wurden. Danach stieg die Prämie dann wieder an. 2018 flossen wieder 4100 Euro, im Jahr darauf rund 4700 Euro und 2020 sogar 4900 Euro. Durch die Pandemie hat sich der Bonus nun also fast halbiert.

Von Steffen Schmidt