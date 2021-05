Mit Milliardeninvestition: VW-Tochter Lamborghini wird elektrisch

Sant’ Agata Bolognese

Der italienische Luxussportwagenbauer Lamborghini will ebenfalls in das Elektrozeitalter starten und nimmt dafür viel Geld in die Hand. 2023 will die Volkswagen-Konzerntochter ihr erstes Serienauto mit einem Mischantrieb aus Verbrenner und Elektromotor auf den Markt bringen, bis Ende 2024 sollen alle Produkte als Hybridvariante verfügbar sein.

Über die nächsten vier Jahre investiert Lamborghini dafür mehr als 1,5 Milliarden Euro, die größte Investition in der Firmengeschichte, wie Chef Stephan Winkelmann am Dienstag bekanntgab. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts soll die Elektrostrategie dann mit bis zu vier reinen Elektromodellen Fahrt aufnehmen. 2025 bereits solle der CO2-Ausstoß der Autos um die Hälfte gesunken sein, hieß es aus der Firmenzentrale im italienischen Sant’Agata Bolognese bei Bologna.

2023 soll das erste Hybridfahrzeug auf den Markt kommen

Winkelmann erklärte: „Die Elektrifizierungsstrategie von Lamborghini stellt einen Kurswechsel dar. Hiermit möchten wir unseren Beitrag leisten und die Umweltbelastung mit konkreten Projekten weiterhin reduzieren. Unsere Antwort ist ein integrierter Ansatz, der von den Produkten bis zum Standort Sant’ Agata Bolognese alles umfasst und uns in eine nachhaltigere Zukunft führt, die unserer DNA dennoch treu bleibt. Lamborghini steht seit jeher für höchstes technologisches Know-how in der Fertigung von Motoren mit herausragender Performance: Dies wird auch in Zukunft oberste Priorität in der Innovationsentwicklung haben.“

Die Zukunftspläne der VW-Tochter gliedern sich in drei Phasen. Die Jahre 2021 und 2022 werden demnach noch durch die Entwicklung von Verbrennungsmotoren geprägt sein. Für dieses Jahr hat das Unternehmen die Markteinführung zweier Neuheiten seines V12-Modells Sían angekündigt.

2023 dann wird Lamborghini sein erstes Hybridfahrzeug lancieren; bis Ende 2024 wird die gesamte Modellpalette elektrifiziert sein. Die Performance und das authentische Lamborghini-Fahrerlebnis werden dabei für die Ingenieure und Techniker des Herstellers bei der Entwicklung neuer Technologien nach wie vor im Fokus liegen, versprach Winkelmann. Dafür will Lamborghini das hohe Gewicht von E-Fahrzeugen durch den Einsatz von Leichtbaumaterialien aus Carbonfaser reduzieren.

Der erste vollelektrische Lamborghini soll dann in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts auf den Markt kommen. Auch dieses Modell will die Mark leistungstechnisch an der Spitze des Segments positionieren.

Von Steffen Schmidt