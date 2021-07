Meilenstein: Volkswagen startet Over-the-Air Updates für die ID.-Familie

Wolfsburg

Volkswagen geht einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum software-orientierten Mobilitätsanbieter: Ab diesem Sommer wird die Marke regelmäßig Software-Updates „Over-the-Air“ in die Modelle seiner ID.-Familie ausspielen. E-Auto-Konkurrent Tesla bietet diese Möglichkeit bereits, Volkswagen ist jetzt der erste und bisher einzige große Volumenhersteller, der diese innovative Technologie für Kunden in der Breite verfügbar macht.

Den Auftakt bildet der ID.3: Der neueste Softwarestand „ID.Software2.3“ wird per mobilem Datentransfer im Juli 2021 an Kunden des sogenannten „First Movers Club“ ausgeliefert – also an jeden, die sich für ein Fahrzeug der First Edition entschieden hatten. Das Update enthält Anpassungen und Verbesserungen rund um Bedienung, Performance und Komfort. Updates für alle ID.3 und ID.4 und ID.4 GTX werden sukzessive folgen. Künftig wird Volkswagen die Software seiner ID. Fahrzeuge alle zwölf Wochen auf den neuesten Stand bringen.

Umfangreiche Verbesserungen dank Over-the-Air Updates

„Volkswagen drückt beim Thema Digitalisierung aufs Tempo. Nach dem erfolgreichen Roll-out unserer vollelektrischen ID. Familie setzt sich die Marke einmal mehr an die Spitze der Bewegung: Wir schaffen ein vollkommen neues, digitales Kundenerlebnis mit neuen Funktionen und mehr Komfort – und das alle zwölf Wochen. Damit bringen wir als erster Volumenhersteller tiefgreifende Over-the-Air Updates in Serie. Das ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung unserer Accelerate-Strategie, mit der wir Volkswagen fit machen für die vernetzte und digitale Mobilität der Zukunft“, kommentiert VW-Markenchef Ralf Brandstätter den wegweisenden Schritt.

Das erste Update für die rein elektrischen ID. Modelle bietet zahlreiche Funktionsverbesserungen: So beinhaltet es unter anderem erweiterte Funktionalitäten des ID. Light, eine optimierte Umgebungserkennung und dynamische Fernlichtregulierung, eine verbesserte Bedienbarkeit und Designanpassungen des Infotainment-Systems sowie Performance- und Stabilitätsverbesserungen.

VW-Markenchef Ralf Brandstätter: „Das ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung unserer Accelerate-Strategie.“ Quelle: Volkswagen

Updates erreichen bis zu 35 Steuergeräte

Die Software-Updates gelangen via mobilem Datentransfer direkt auf die zentralen Hochleistungsrechner der ID. Modelle. Diese übernehmen bei Fahrzeugen auf Basis der modernen MEB-Plattform Funktionen, die bei früheren Fahrzeuggenerationen auf eine Vielzahl von Steuergeräten verteilt waren. Die neue Elektronik-Architektur ist nicht nur leistungsfähiger und intelligenter, sondern vereinfacht auch den Austausch von Daten und Funktionen zwischen den Systemen im Fahrzeug. Dadurch können über die Over-the-Air Updates bis zu 35 Steuergeräte erreicht und aktualisiert werden.

„Fahrzeuge, die stets die aktuellste Software an Bord haben und für ein exzellentes digitales Kundenerlebnis sorgen, sind von enormer Bedeutung für den künftigen Erfolg der Marke Volkswagen“, sagt Thomas Ulbrich, Entwicklungsvorstand der Marke Volkswagen. „Wir haben darum für die kontinuierliche Aktualisierung der Software im Fahrzeug eigens die agile Projekteinheit ID. Digital gegründet. Damit sind wir in der Lage, schnell Kunden-Feedback zu sammeln und flexibel auf Kundenbedürfnisse zu reagieren. Die ID. Modelle bleiben so nach Auslieferung stets auf dem neuesten Stand und der Werterhalt der Kundenfahrzeuge verbessert sich.“

Von Steffen Schmidt