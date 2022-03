Mehr Raum denn je: Der Volkswagen T5 perfektioniert das Bulli-Konzept

Wolfsburg

Ein VW Transporter wächst mit seinen Aufgaben. Das gilt insbesondere für die fünfte Generation, die 2003 so vielfältig, so geräumig und so flexibel auftritt wie keine zuvor. Und entsprechend an Größe zulegt. Zur Weltpremiere des ID.Buzz am 9. März schaut die WAZ mit einem Countdown auf die Modellgenerationen des Bulli zurück.

Zur Galerie Blick auf eine Ikone der Automobilgeschichte.

Eine kurze, schräg abfallende Haube, glatte Flächen und stilvolle Wölbungen: Als Anfang 2003 die fünfte Bulli-Generation anrollt, knüpfen Silhouette und Designkonzept konsequent an die Linie des Vorgängers an. Durch seine breitere Spur und Schulter wirkt der T5 jedoch auf den ersten Blick deutlich kraftvoller. Gleichzeitig bringt er mit seiner sachlichen Ästhetik das Kunststück fertig, bei aller Zweckmäßigkeit auch Emotionen zu wecken.

Innenraumkonzept wird optimiert

Den Innenraum des T5 trimmen die Entwickler konsequent auf mehr Ergonomie. Was sich besonders am Arbeitsplatz des Fahrers bemerkbar macht, der sich durch ein in Neigung und Höhe verstellbares Lenkrad und die Joystick-Schaltung auf der Mittelkonsole auszeichnet. Eine clevere Layout-Änderung erfährt das Interieur des Multivan: Da der T5 mit zwei Schiebetüren – Serie bei Comfortline und Highline – aufwartet, rückt der Tisch für die Fondpassagiere von der linken Seitenwand weg in die Fahrzeugmitte. Auf einem weiteren Schienenpaar lässt sich die vielseitige kleine Kommode nach Bedarf positionieren.

Blick in den Innenraum des T5 Multivan. Quelle: Volkswagen

Überhaupt etabliert sich der Multivan in seiner nunmehr dritten Generation als tragende Säule im Bulli-Portfolio. Anfang des 21. Jahrtausends verstärkt sich in ganz Europa der Trend zur luxuriösen Großraumlimousine, das eigene Fahrzeug wird zunehmend in Sport, Hobby und Beruf eingebunden und damit zum Ausdruck des individuellen Lebensstils. Folgerichtig wechseln viele Autofahrer vom Kombi zum Van, der bei vergleichbarer Verkehrsfläche deutlich mehr Variabilität und Nutzen bietet.

Neue Generation an Motoren

Der klassische Transporter erscheint als Kombi, Kastenwagen, Pritsche, Doppelkabine oder als Fahrgestell für Fremdaufbauten. Bei den Pkw-Versionen führen Caravelle, Multivan und California drei extrem erfolgreiche Modellbezeichnungen fort. Den Vortrieb übernehmen zum Debüt vier Pumpe-Düse-Turbodiesel sowie zwei Benzinaggregate. Die TDI-Triebwerke werden bei der Produktaufwertung 2009 durch neue, leisere Common-Rail-Vierzylinder abgelöst. Auch die Benziner erleben eine Wachablösung, als zwei moderne TSI-Vierzylinder das Ruder übernehmen. Zeitgleich hält dann sogar – weltweit erstmalig in diesem Segment – das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) Einzug.

Mit der Produktaufwertung 2009 ziehen nicht nur die neuen Motorisierungen in den Bulli ein, auch die aktive Sicherheit erreicht mit serienmäßigem Berganfahrassistenten, perfektioniertem ESP, neuer Warnblinkfunktion der Bremslichter und neuen optionalen Assistenzsystemen ein höheres Level. Vor allem schärft Volkswagen Nutzfahrzeuge das Design spürbar nach. Dank der komplett modifizierten Frontpartie – geprägt durch klare, horizontale Linien – wirkt die Baureihe nun noch hochwertiger und zeitloser.

Noch bis 2015 rollt die Nummer fünf in der Reihe der weltweit beliebten Bullis vom Band, bis er nach 13 Produktionsjahren und rund zwei Millionen Exemplaren seine Gene an den umfassend modernisierten T6 weiterreicht. Als Kastenwagen, Pritsche, Doppelkabine, Kombi, Bus, Van, mit normalem oder langem Radstand sowie als Globetrotter: Der T5 erfüllte jeden Mobilitätsbedarf.