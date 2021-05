Wolfsburg

Endlich der Durchbruch: Auch bei der VW-Tochter Sitech wurde am Donnerstagabend nach sechsstündigen Verhandlungen ein Tarifergebnis erzielt. Erfreut darüber zeigt sich der Verhandlungsführer der IG Metall, Thilo Reusch: „Von dem Abschluss profitieren die rund 2600 Beschäftigten in Wolfsburg und Emden, für die wir nicht nur in der materiellen Frage Verbesserungen aushandeln konnten, sondern auch in der wichtigen Frage der Freistellungstage!“

Die Arbeitnehmer der Volkswagen-Tochter können sich ab dem 1. Januar 2021 auf eine tabellenwirksame Erhöhung von 2,3 Prozent freuen. „Nachdem über Jahre keine Entgelterhöhung, die sich auch in der Tabelle wiederspiegelt, stattgefunden hat, ist dieses Ergebnis im Corona-Umfeld als ein sehr guter Abschluss in schwierigen Zeiten zu betrachten!“, ordnet Reusch ein.

Darüber hinaus haben die Beschäftigten schon im Juni 2021 ein Plus im Portmonee: Die Sitech-Belegschaft erhält eine Corona-Prämie in Höhe von 1000 Euro, Auszubildende erhalten 600 Euro. Ein zusätzlicher Rentenbaustein in Höhe von 150 Euro wird zudem einmalig gezahlt. Der Leistungsbeurteilungsbonus wurde analog zu den Regelungen bei Volkswagen ebenfalls verändert. Künftig bekommen die anspruchsberechtigten Beschäftigten einen Festbetrag von 44 Prozent eines Monatsentgeltes im November ausgezahlt.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Freistellungstage stehen jetzt allen zu

Ferner konnte die IG Metall sich auch in der wichtigen Frage der Freistellungstage durchsetzen. „Wir haben es geschafft, dass auch bei Sitech die Hälfte der tariflichen Zusatzvergütung wandelbar in drei freie Tage ist – diese Möglichkeit können fortan alle Beschäftigten in Anspruch nehmen! Besonders belastete Beschäftigte können weiterhin alle 6 freien Tage beanspruchen!“, schildert der Gewerkschafter das Ergebnis.

„Wir haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt“, freute sich auch der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Sitech, Wissam Harb. „Das ist sehr wichtig im Vorfeld der Transformation, die meiner kampferprobten Belegschaft bevorsteht und gibt uns die notwendige Sicherheit um die Zukunft zu gestalten.“

Sitech-Gesamtbetriebsratsvorsitzender Wissam Harb: „Wir haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt.“ Quelle: Matthias Leitzke

Die Verhandlungskommission der IG Metall hat das Ergebnis, das sich im Wesentlichen an den Regelungen bei Volkswagen orientiert, bereits einstimmig angenommen. Der Entgelttarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2022.

Von Steffen Schmidt