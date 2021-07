Mehr Auto, mehr Action, mehr Dolce Vita: So will sich die Autostadt verändern

Wolfsburg

Da kann auch Volkswagen Konzern Personalvorstand Gunnar Kilian nicht widerstehen: Mit beinahe kindlicher Freude schwingt sich der Aufsichtsratsvorsitzende der Autostadt am Donnerstag bei einem Rundgang durch den Themenpark hinter das Steuer eines dort ausgestellten T2 Bullis und dreht eine Runde. Das besondere an dem Fahrzeug: Der Bulli Jahrgang 1979 ist einer von rund hundert in den 70er-Jahren gebauten Elektro-Busse.

Als einer von zahlreichen besonderen Oldtimern kann der Elektro-T2 derzeit von den Besuchern auf der Freifläche vor dem Zeithaus bestaunt werden. Gleichzeitig weist er mit seinem Antrieb in die elektrische Konzernzukunft. Damit steht das Modell sinnbildlich für gleich zwei Veränderungen, die die Autostadt unter dem neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung Armin Maus und den Geschäftsführern Mandy Sobetzko und Marco Schubert umsetzen möchte.

Menschen über das Auto ins Gespräch bringen

„Wir wollen noch mehr Auto“, bringt Kilian eine dieser Neuerungen auf den Punkt. „Nicht nur weil wir selbst autobegeistert sind, sondern auch weil wir die Autostadt für Autofans noch stärker öffnen wollen.“ Mit der aktuellen Ausstellung und natürlich dem großen Käfer-Treffen vor wenigen Wochen mitten im Themenpark sind die ersten Schritte auf diesem Weg gemacht.

Sehr erfolgreich, wie Armin Maus berichtet. „Das Käfer-Treffen kam fantastisch an“, berichtet der vorsitzende Geschäftsführer. Für ihn besonders schön zu sehen: „Es ist uns damit gelungen, Menschen unter Einhaltung der Corona Schutzmaßnahmen, zusammenzuführen und ins Gespräch zu bringen.“

Der VW-Personalvorstand und Aufsichtsratsvorsitzende der Autostadt, Gunnar Kilian, ließ es sich nehmen, eine Runde im E-Bulli von 1979 zu drehen. Quelle: Roland Hermstein

Genau das sei eine der Stärken der Autostadt, auf die man sich – und das soll die zweite Veränderung sein – in Zukunft noch stärker konzentrieren möchte. „Wir wollen nicht nur Kommunikationsplattform heißen, sondern auch genau das sein“, bringt es Maus auf den Punkt.

Im Fokus sollen dabei natürlich auch weiter die großen Zukunftsthemen des Konzerns stehen: Elektromobilität, Digitalisierung, die Plattformtechnologie. „Ich wünsche mir aber auch, dass Themen wie die Zukunft der Arbeit näher beleuchtet werden“, sagt Kilian – ganz Personalchef. Ja, die Transformation spiele eine entscheidende Rolle für die Zukunft, stimmt ihm Maus zu.

Mehr Veranstaltungen – interne und externe

Zum überarbeiteten Konzept gehört es auch, die Autostadt über ein erweitertes Veranstaltungsgebot noch weiter zu beleben. „Und zwar nicht nur mit eigenen Veranstaltungen. Wir wollen die Autostadt für externe Events weiter öffnen“, stellt Kilian klar. Eine zentrale Rolle soll dabei das Veranstaltungszentrum Hafen 1 spielen. Dieses habe sich bereits als Kongresshalle genauso bewährt wie als Konzertort. „Aktuell bewährt sich der Hafen 1 als hochmodernes Impfzentrum. Trotzdem werfen wir bereits jetzt mit der Eventplanung einen Blick darüber hinaus“, betont Maus.

Der neue Geschäftsführer Armin Maus zeigt: Hier kommt die neue Riesenrutsche hin. Quelle: Roland Hermstein

Daneben will die Autostadt aber auch mit dem Ausbau des klassischen Freizeitparkangebots punkten: Attraktionen und Gastronomie. Exemplarisch für mehr Action steht die bereits im Bau befindliche 18 Meter hohe Riesenrutsche, die teilweise über das Hafenbecken führt. Sie ergänzt in Kürze an dieser Stelle die Kletterinstallationen. Damit und mit dem kleinen Strand, der Ponton-Bar Cool Summer Island sowie den angebotenen Fahrten mit elektrischen Booten sei am Hafenbecken „ein richtiges Familienareal“ entstanden, freut sich Maus.

Beim gastronomischen Angebot stehen ebenfalls einige Veränderungen an. Dabei habe sich in diesem Bereich bereits einiges getan, das aber aufgrund der Pandemie leider noch etwas „unentdeckt“ geblieben ist, sagt Maus. Die Pizzeria AMano hat nochmals an Rezept und Zubereitung gefeilt, das Café Erste Sahne ist dazugekommen und in der Lagune wird der allgegenwärtige Nachhaltigkeitsgedanke mit eigenen Salatzuchten auf die Spitze getrieben.

Neues Highlight direkt am Kanal

„Mit Mövenpick und Ritz Carlton haben wir exzellente Partner, die gastronomisch alles können und höchste Qualität für alle Zielgruppen bieten“, lobt Maus die Partner. Noch einen drauf setzen wird die Autostadt mit der Umgestaltung von Beef Club und Lagune dennoch. Der Beef Club etwa bekommt einen Holzgrill spendiert, die Lagune solle im nächsten Jahr wieder stärkeren „Marktplatzcharakter“ erhalten.

In der Lagune sollen im nächsten Jahr Umgestaltungen anstehen. Quelle: Roland Hermstein

Highlight aber dürfte ein komplett neues Angebot werden: Direkt am Kanal, in unmittelbarer Nähe zum Kurzzeitparkplatz und damit frei zugänglich, wird in naher Zukunft mit dem Bau einer neuen italienischen Bar begonnen, verrät Maus. Erste Skizzen zeigen: Die Bar soll architektonisch mit viel Glas, Holz, einer großzügigen Außenterrasse und edlem Interieur punkten. Und mit einem hohen Anspruch: „In einer Stadt mit starkem italienischen Einfluss, wie Wolfsburg, wollen wir natürlich auch den besten Kaffee und das entsprechende Flair anbieten“, sagt Maus.

Gunnar Kilian jedenfalls kann es kaum erwarten. „Unsere Geschäftsführung, besonders auch Mandy Sobetzko, hat hier ein gutes Konzept entwickelt. Im Oktober möchte ich hier den ersten Espresso trinken“, gibt der Aufsichtsratsvorsitzende augenzwinkernd einen ehrgeizigen Fahrplan vor. Viele Wolfsburger und Gäste aus der Region werden es ihm bestimmt gleichtun wollen.

Von Steffen Schmidt