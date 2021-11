Wolfsburg

Das war abzusehen: Angesichts der Inzidenzen auf Rekordniveau zieht Volkswagen die Corona-Zügel wieder an, um den Schutz der Beschäftigten sowie die gleichzeitige Aufrechterhaltung des Betriebs zu gewährleisten. Das Unternehmen greift dabei auf das bewährte Erfolgsrezept zurück: Home-Office. Parallel dazu stellt man sich bereits auf die Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz ein.

So lange ist noch gar nicht her, dass die Regeln zur mobilen Arbeit bei Volkswagen gelockert wurden. Mitte September war für die Beschäftigten endlich wieder eine freiwillige Rückkehr ins Büro möglich. Nun also gibt es – das Coronavirus lässt es nicht anders zu – die Rolle rückwärts. Von, Montag, 22. November, an gilt: Beschäftigte, die mobil arbeiten können und deren Anwesenheit im Betrieb nicht zwingend erforderlich ist, müssen bis auf Weiteres wieder ihr Lager am heimischen Schreib- oder auch mal Küchentisch aufschlagen.

Maskenpflicht und Co. behalten ihre Gültigkeit

Die mittlerweile zum Alltag gehörenden Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht oder Abstandsregeln bleiben weiter in Kraft. Vorerst noch nicht betroffen von den Regelverschärfungen sind die Betriebsrestaurants. Sie bleiben unter den aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen bedarfsgerecht geöffnet.

„Der Gesundheitsschutz aller Kolleginnen und Kollegen hat für Volkswagen weiter höchste Priorität“, versichert Personalvorstand Gunnar Kilian. Der Krisenstab verfolge das Pandemie-Geschehen weiter gründlich und täglich. Bisher sei man deswegen gut durch die Pandemie gekommen. „Die Inzidenzen in den deutschen Volkswagen Standorten liegen unverändert unterhalb der jeweiligen Regionen, in denen unsere Werke angesiedelt sind. Das zeigt: Unsere Schutzmaßnahmen in den Werken greifen unverändert und wirken vorbildlich“, so Kilian.

Kommt schon bald die 3G-Regel?

Dennoch müsse man jetzt reagieren und weite deswegen den Umfang der mobilen Arbeit wieder maximal aus. „Damit wollen wir unseren Beitrag zur Kontaktminimierung leisten. Gleichzeitig möchte ich an alle unsere Beschäftigten appellieren, Selbsttests, die wir unverändert zur Verfügung stellen, regelmäßig zu nutzen. Damit übernehmen wir alle Verantwortung für uns und andere. Auch im Sinne des Schutzes für unsere Gesellschaft ist das wichtig“, appelliert Kilian an die Belegschaft.

Tests dürften aber sowieso bald zum Pflichtprogramm der VW-Beschäftigten gehören. Denn: Derzeit sieht es so aus, als würde Niedersachsen dem bayerischen Vorbild folgen und die 3G-Regel am Arbeitsplatz einführen. Eine Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag dürfte Aufschluss über die neuen Coronabestimmungen geben.

Bei VW rechnet man jedenfalls bereits mit der Einführung der 3G-Regel. „Derzeit ist davon auszugehen, dass neue gesetzliche Regelungen vereinbart werden, die den Zutritt auf das Werksgelände nur unter Einhaltung von 3G (geimpft, genesen oder getestet) regeln. Diese Vorgabe wird auch für alle Beschäftigten der Volkswagen AG sowie Dienstleister und Besuchende gelten“, teilt das Unternehmen mit.

Impfkapazitäten werden hochgefahren

Die Planungen für die organisatorische Umsetzung dieser Vorgaben – die in Wolfsburg für etwa 60 000 Beschäftigte gelten – laufen bereits. „Wir entwickeln derzeit Konzepte für den Zutritt zu den Arbeitsstätten, die wir rechtzeitig kommunizieren werden“, versichert Kilian. Der Personalvorstand hat damit durchaus schon Erfahrungen gesammelt. Bei VW-Tochter MAN Bayern, die ebenfalls in seinen Verantwortungsbereich fällt, wurden die 3G-Regeln bereits eingeführt.

Außer auf die Verschärfung der Schutzmaßnahmen setzt VW seine Hoffnungen aber auch vor allem auf das Impfen. Das Gesundheitswesen bietet an allen Standorten weiter Corona-Impfungen an. „Um möglichst vielen Menschen Impfungen zu ermöglichen, fahren wir ab Ende November die Impfkapazitäten in unseren Impfzentren weiter nach oben. Wir werden hier zunächst allen Volkswagen Beschäftigten Impfungen, insbesondere auch Booster-Impfungen, anbieten können“, erklärt Kilian.

