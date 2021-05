Wolfsburg

Nach dem Konzern hat auch die Marke Volkswagen Pkw am Freitag ihre Quartalszahlen präsentiert. Und die lesen sich ähnlich positiv. Die Kernmarke trotzte der globalen Halbleiter-Knappheit und der anhaltenden Corona-Pandemie und konnte den Umsatz vor allem dank eines starken China-Geschäfts gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,4 Prozent auf 20 Milliarden Euro steigern. Das operative Ergebnis erhöhte sich von 481 Millionen auf 900 Millionen Euro und erreichte damit sogar fast wieder das Niveau aus dem Vorkrisenjahr 2019. Auch bei der Rendite konnte Volkswagen zulegen: Sie stieg von 2,5 auf 4,5 Prozent.

Der Autobauer setzt damit seine zu Jahresende begonnen Aufholjagd fort. „Wir haben den Schwung der zweiten Jahreshälfte 2020 in das neue Jahr mitgenommen - trotz anhaltender Herausforderungen durch die Pandemie und den weltweiten Halbleitermangel. Die Zuwächse bei allen wichtigen Kennzahlen zeigen, dass unsere Strategie ’Accelerate’ und das konsequente Kostenmanagement der letzten Monate greifen. Auf dieser Basis werden wir unsere Transformation mit Fokus auf E-Mobilität und Digitalisierung weiter konsequent vorantreiben“, sagte Marken-Chef Ralf Brandstätter.

VW-Markenchef Ralf Brandstätter: „Wir haben den Schwung der zweiten Jahreshälfte 2020 in das neue Jahr mitgenommen.“ Quelle: DIETMAR THEIS

Starkes China-Geschäft schraubt Auslieferungen nach oben

Besonders die guten Auslieferungszahlen trugen zum starken Ergebnis bei. Insgesamt übergab Volkswagen im ersten Quartal weltweit 1,36 Millionen Fahrzeuge an Kunden - ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders stark trug dazu mit plus 61 Prozent die Erholung in China bei. Im Reich der Mitte, dem wichtigsten Einzelmarkt der Marke, setzten die Wolfsburger allein 732 000 Fahrzeuge ab.

Auch in Nordamerika (+8,7 Prozent) und Südamerika (+7,4 Prozent) konnte Volkswagen die Verkäufe steigern. Im Heimatmarkt Osteuropa wurden hingegen mit 271 000 Autos knapp 9 Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert. Der weltweite Marktanteil stieg dennoch um insgesamt 0,3 Prozentpunkte auf 7,4 Prozent.

Die Markenzahlen in Kürze Umsatz: 19,984 Milliarden Euro (+5,4 Prozent)Operatives Ergebnis: 900 Millionen Euro (+87 Prozent)Netto-Cash-Flow: 425 Millionen Euro (-9,4 Prozent) Auslieferungen: 1 360 100 Fahrzeuge (+24,6 Prozent)Westeuropa: 271 100 Fahrzeuge (-8,8 Prozent)Zentral- und Osteuropa: 53 800 Fahrzeuge (-0,3 Prozent)Nordamerika: 127 500 Fahrzeuge (+8,7 Prozent)Südamerika: 109 200 Fahrzeuge (+7,4 Prozent)China: 732 400 Fahrzeuge (+60,7 Prozent)Asien-Pazifik: 29 500 Fahrzeuge (-2,4 Prozent)Nahost und Afrika: 36 500 Fahrzeuge (+3,9 Prozent)

„Wir hatten uns vorgenommen, unseren weltweiten Marktanteil auszubauen - und das zurückliegende Quartal zeigt bereits erste Erfolge. Wir haben die richtigen Produkte zur richtigen Zeit am Start, unsere Handelsorganisation zieht voll mit. Das stimmt uns zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf, in dem vor allem unsere globale E-Offensive mit den neuen Modellen weiter an Schwung gewinnen wird“, freute sich Vertriebsvorstand Klaus Zellmer über den positiven Trend. Nach dem ID.4 kommt in Kürze auch der ID.4 GTX auf den Markt, später im Jahr folgen der ID.5 in Europa und der ID.6 in China. Flankiert werden die E-Modelle zudem von neuen Verbrennermodellen wie dem in Kürze Premiere feiernden Tiguan Allspace, dem aufgewerteten Polo oder dem Taos in Südamerika.

VW-Vertriebsvorstande Klaus Zellmer: „Wir haben die richtigen Produkte zur richtigen Zeit am Start.“ Quelle: Volkswagen

Auf Kurs bei Fixkosten und Rendite

Aber Volkswagen profitiert nicht nur von der Produktoffensive und den steigenden Auslieferungen, sondern auch vom weiterhin konsequenten Sparkurs. Die vergleichsweise geringe Rendite der Marke zu steigern, steht bei Volkswagen ganz oben auf der „To-Do-Liste“ – vor allem, da der Autobauer bis 2025 rund 16 Milliarden Euro in die Zukunftsthemen investiert. Um diese Summe zu schultern, hat Volkswagen ein strenges Fixkostenprogramm aufgelegt und arbeitet intensive an der Steigerung der Effizienz. Durch die Corona-Krise wurden die Sparmaßnahmen nochmals intensiviert.

Die Pandemie legte dabei einiges an Potential frei. Schon im letzten Jahr zeigte das Sparprogramm Wirkung, im ersten Quartal 2021 konnten die Fixkosten gegenüber dem Vorjahr nun nochmals weiter gesenkt werden. Entsprechend zuversichtlich fällt der Jahresausblick aus. „Unsere weiterhin strikte Kostendisziplin und der anhaltend positive Trend bei Auslieferungen und Umsatz werden ganz wesentlich dazu beitragen, unser angestrebtes Margenziel von 6 Prozent bis 2023 zu erreichen und die Marke nachhaltig profitabel aufzustellen“, sagte Finanzvorstand Alexander Seitz.

Für Auslieferungen und Umsatz erwartet die Marke 2021 ebenfalls eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr und strebt trotz schwieriger werdender wirtschaftlicher Rahmenbedingungen – gemeint sind Halbleitermangel und Preissteigerungen auf dem Rohstoffmarkt – weiterhin eine operative Umsatzrendite im Zielkorridor von 3 bis 4 Prozent an.

Von Steffen Schmidt