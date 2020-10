Marke VW erholt sich, steckt aber weiter tief in den roten Zahlen

Wolfsburg

Nach dem pandemiebedingten Einbruch im ersten Halbjahr hat sich auch die Geschäftsentwicklung der Marke Volkswagen Pkw von Juli bis September spürbar erholt. Mit weltweit 1,5 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen hat die Kernmarke des Volkswagen Konzerns im dritten Quartal endlich wieder nahezu so viele Fahrzeuge an Kunden übergeben wie im Vorjahreszeitraum (-2,7 Prozent). Im Zeitraum Januar bis September bleibt jedoch ein Rückgang bei den Auslieferungen von 18,6 Prozent.

Volkswagen weiterhin bei einem Verlust von 1 Milliarde Euro

Die Entwicklung spiegelt sich auch in den Finanzkennzahlen der Marke wider: Die Umsatzerlöse lagen nach neun Monaten bei 47,2 Milliarden Euro und damit um 27,9 Prozent unter Vorjahr. Nach dem ersten Halbjahr hatte der Rückstand auf das Vorjahr aber noch 35,3 Prozent betragen. Mit einem Operativen Ergebnis von 522 Millionen Euro ist die Marke im dritten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, liegt aber wegen des katastrophalen zweiten Quartals weiterhin bei auf das Gesamtjahr gesehen bei einem Verlust von einer Milliarde Euro.

Das VW im dritten Quartal wieder zurück in die Gewinnzone gerutscht ist, sei vor allem den konsequenten Maßnahmen zur Kostensenkung und Liquiditätssicherung sowie dem engagierten Einsatz der Belegschaft geschuldet, sagte der Finanzvorstand der Marke, Alexander Seitz, am Freitag. „Unsere Mitarbeiter haben alles gegeben, um den Rückstand wieder aufzuholen. Mit unserer starken Produktsubstanz gewinnen wir in vielen Regionen Marktanteile. Im Schlussquartal arbeiten wir nun mit aller Kraft daran, das Operative Ergebnis der Marke für das Gesamtjahr noch in den positiven Bereich zu bringen.“

Sukzessive Erholung des Geschäfts setzt sich fort

Die Zeichen dafür stehen laut VW – trotz steigender Corona-Zahlen – vorerst gut. Der Markt erhole sich sukzessive. So lag der Rückgang bei den Auslieferungen im September nur noch bei 0,7 Prozent. Dazu trage vor allem auch der ID.3 bei, von dem bereits 20 000 Exemplare abgesetzt seien. Aber auch die Plug-In-Hybride der Marke und mittlerweile ebenso der Golf würden bei den Kunden immer stärker nachgefragt, teilte das Unternehmen mit. Dementsprechend hofft die Marke auf einen weiteren Schub durch den Ausbau der Elektro-Modellpalette, der mit dem ID.4 sowie den Hybrid-Varianten von Golf, Tiguan, Touareg, Passat und in Kürze auch Arteon in vollem Gange ist.

Trotz der Erholungstendenzen bleibe die weitere Entwicklung der Covid-19-Pandemie aber schwer prognostizierbar. Den strengen Sparkurs was die Fixkosten angeht, werde man deswegen beibehalten, so Seitz. Für das Gesamtjahr 2020 rechnet die Marke bei allen Anstrengungen dennoch weiterhin mit Auslieferungen und Umsatzerlösen deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Das Operative Ergebnis vor Sondereinflüssen wird gravierend unter dem Wert von 2019, aber noch im positiven Bereich erwartet.

