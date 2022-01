Management im Tandem: So funktioniert Job-Sharing bei Volkswagen

Wolfsburg

Eine Stelle, zwei Gesichter: Astrid Vettin-Wansart und Nadine McBroom sind mehr als nur Kolleginnen. Bei Volkswagen teilen sich die beiden Frauen seit mittlerweile gut anderthalb Jahren eine Managementstelle als Leitung Business Management bei der Volkswagen Consulting. „Job-Sharing“ oder „Führungskräfte-Tandem“ nennt sich dieses Modell, das beim Autobauer mittlerweile bewusst forciert wird.

Denn: Allerspätestens seit Corona sind sie vorbei, die Zeiten, in denen Arbeit als starres Konzept verstanden wurde. Flexibilität – sowohl räumlich als auch zeitlich – ist das Zauberwort der Zukunft. Es geht um nicht weniger als die Vereinbarkeit von Karriere und Privatleben. Die Antwort auf diese Entwicklung, die mehr als nur ein kurzweiliger Trend ist, ist die „Lebensphasenorientierte Personalentwicklung“, wie es in der „Human Resources“-Sprache heißt. Diese stellt den Mitarbeiter und seine Bedürfnisse mit innovativen Konzepten in den Mittelpunkt, damit dieser sein Potential optimal entfalten kann.

Familie und Job besser unter einem Hut

Im Fall von Astrid Vettin-Wansart und Nadine McBroom ist diese Rechnung voll aufgegangen. Beide haben im Führungskräfte-Tandem die für sie beste Konstellation gefunden. Statt allein 40 und mehr Stunden die Woche zu arbeiten, wie es bei Führungskräften dieser Ebene mehr Regel als Ausnahme ist, sind beide 80 Prozent und somit 30 Stunden wöchentlich im Einsatz. Und auch das mit maximaler Flexibilität. „Das gibt uns die Möglichkeit, unsere Verpflichtungen besser unter einen Hut zu bekommen“, sagt McBroom.

„Wir können uns gegenseitig entlasten“, sagt Nadine McBroom. Quelle: Volkswagen

Denn neben ihrem anspruchsvollen Job bei Volkswagen sind die beiden 41-Jahre alten Managerinnen beide Mütter von je zwei Kindern – besonders in Zeiten von Corona nicht immer einfach zu händeln. Das Job-Sharing habe sehr dabei geholfen, Herausforderungen wie den Wegfall von Betreuungszeiten zu meistern. „Wir können uns gegenseitig entlasten. Besonders wenn es hart auf hart kommt, ist das ein Riesenvorteil und ein gutes Gefühl“, so McBroom.

Eine Win-Win-Situation

An Vergleichsmöglichkeiten mangelt es beiden nicht, sie arbeiteten auch schon alleine in Führungspositionen – sowohl Vollzeit, als auch Teilzeit. „Ich hatte früher auch eine Abteilung alleine in Teilzeit geleitet. Aber man arbeitet dann doch 100 Prozent, sonst bleibt immer etwas liegen“, erzählt McBroom. Ihre aktuelle Konstellation halten die beiden Managerinnen deswegen für optimal. „Wir bringen zu zweit mehr PS auf die Straße, als jemand, der den Job allein in Vollzeit macht“, ist auch Vettin-Wansart überzeugt.

Von dem Modell profitiere deswegen letztlich auch der Arbeitgeber. „Wir sind ja quasi doppelt buchbar“, lacht Vettin-Wansart. Vor allem aber biete das Tandem den Vorteil, dass unterschiedliche Perspektiven ganz natürlich in den Arbeitsprozess einfließen – gerade in dem breiten Aufgabengebiet, von Marketing über Personalthemen bis hin zu Controlling, in dem die beiden unterwegs sind, ein nicht zu unterschätzender Vorteil. „Durch unsere unterschiedlichen Sichtweisen auf die Themen erzielen wir bessere Endergebnisse“, unterstreicht McBroom.

Eher nichts für Einzelkämpfer

Aber mindert das erforderliche Maß an Abstimmung untereinander nicht die Effektivität? Wenn man gut organisiert ist, nicht, sind die beiden überzeugt. Zudem: Auch wenn man alleine eine Position ausfülle, müsse man sich regelmäßig mit Kollegen besprechen oder Rat einholen. „So habe ich eine Vertrauensperson als Sparringspartner, die die Situation genau kennt und voll im Thema steckt. Da muss ich nicht viel erklären, das spart Zeit“, erklärt Vettin-Wansart. „Und es macht einfach Spaß, mit jemandem so offen reden zu können und weniger Einzelkämpferin zu sein“, ergänzt sie.

„Es macht einfach Spaß, mit jemandem so offen reden zu können und weniger Einzelkämpferin zu sein“, sagt Astrid Vettin-Wansart. Quelle: Frank Bierstedt

Apropos Einzelkämpfer – wer genau das gerne ist, für den kommt das Job-Sharing eher nicht in Frage. Teamplayer sollte man sein – und sich mit seinem Tandem-Partner gut verstehen. „Der persönliche Draht zueinander ist extrem wichtig. Und man muss offen für andere Sicht- und Herangehensweisen sein“, beschreibt McBroom. Wer nur nach Schema F arbeitet und Veränderungen gegenüber resistent ist, der dürfte es schwer haben.

Die Fähigkeit zur Empathie gehöre deswegen unbedingt ins Skill-Set. „Man muss sich in die andere Person hineinversetzen und nachvollziehen können, was für diese gerade wichtig ist“, sagt Vettin-Wansart. Eine Eigenschaft, die man als guter Manager aber sowieso besitzen sollte.

Ein Konzept für alle Geschlechter

Zu guter Letzt braucht es natürlich Commitment. McBroom und Vettin-Wansart jedenfalls haben sich dem Job-Sharing voll verschrieben. Sie sind sicher: Dem Modell gehört für viele Menschen die Zukunft. Auch bei VW ist man davon überzeugt. Das Modell wird aktuell bei den Führungskräften beworben, die Nachfrage gehe quer durch alle Geschlechter. In Hannover bei den Volkswagen Nutzfahrzeugen ging vor einiger Zeit auch ein „Männer-Tandem“ an den Start. Vettin-Wansart und McBroom sind also längst keine Seltenheit mehr.

Und: In das Recruiting findet das Konzept des Führungskräfte-Tandems ebenfalls bereits Einzug. Bei der Volkswagen Consulting wird erstmals sogar eine Beratungsposition als Tandem ausgeschrieben. Das ist gerade in dem Bereich noch immer eine Ausnahme. Die Idee: Mit flexibleren Arbeitszeitmodellen erreicht man eine viel breitere Zielgruppe und steigert gleichzeitig die Attraktivität als Arbeitgeber im Kampf um die klügsten Köpfe.

Von Steffen Schmidt