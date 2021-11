Magnesium wird knapp: Droht Volkswagen die nächste Versorgungskrise?

Wolfsburg

Das hätte gerade noch gefehlt: Der Chipmangel, der zu Kurzarbeit und Produktionsausfällen in der Autoindustrie führt, ist noch nicht mal ausgestanden, da steht womöglich schon die nächste Versorgungskrise vor der Tür. Diesmal im Fokus: Magnesium.

Wirtschaftsverbände haben bereits Alarm geschlagen. „Es wird erwartet, dass die jetzigen Magnesiumvorräte in Deutschland, beziehungsweise in ganz Europa, spätestens in einigen Wochen Ende November 2021 erschöpft sein werden“, warnte die Wirtschaftsvereinigung Metalle in einem kürzlich veröffentlichten Positionspapier.

Volkswagen beobachtet den Markt ganz genau

Das könnte auch die Produktion bei Volkswagen empfindlich treffen. Denn: Magnesium wird zur Produktion von bestimmten Aluminium-Legierungen benötigt, die vorrangig in der Autoindustrie oder im Flugzeugbau zum Einsatz kommen. Im Naturzustand hingegen ist Aluminium für die Fahrzeugproduktion ungeeignet. Bis zu 200 Kilo des Metalls können pro Fahrzeug verbaut sein. Eine Alternative zur Behandlung mit Magnesium gibt es nicht.

Volkswagen bekommt die Knappheit von Magnesium bisher allenfalls durch die stark gestiegenen Preise zu spüren. „Wir haben aktuell keine Versorgungsprobleme“, teilte ein VW-Sprecher auf WAZ-Anfrage mit. Auf dem Schirm hat man das Problem aber sehr wohl. „Wir beobachten die Lage auf dem Weltmarkt jedoch sehr genau“, so der Sprecher weiter.

Die Produktion im Wolfsburg Werk: Aktuell gibt es beim Magnesium keine Versorgungsengpässe. Quelle: Boris Baschin

China drosselt Magnesium-Produktion massiv

Grund für die Knappheit ist im weitesten Sinne ausgerechnet der Klimaschutz. Die chinesische Regierung hat die klare Ansage gemacht, aus Klimaschutzgründe den Energieverbrauch massiv zu drosseln. Diese Vorgabe trifft die energieintensive Magnesiumproduktion in besonderem Ausmaß. „Anhand unterschiedlicher Quellen kann angenommen werden, dass bis jetzt mindestens 31 Magnesiumwerke in den weltweit wichtigsten Magnesium-Produktionszentren der Welt, den Provinzen Shaanxi und Shanxi, entweder stillgelegt wurden oder ihre Produktion um 50 Prozent senken mussten“, berichtete die Wirtschaftsvereinigung.

Ohne China aber geht nichts auf dem Magnesiummarkt. Das Reich der Mitte hat mit einem Anteil von 87 Prozent an der weltweiten Magnesiumproduktion quasi ein Monopol. Die europäische Abhängigkeit von der chinesischen Produktion ist sogar noch größer. 95 Prozent des in Europa verwendeten Magnesiums kommen aus der Volksrepublik.

Abhängigkeit erweist sich erneut als Problem

Und genau in dieser Abhängigkeit liegt – um es mit Goethe zu sagen – des „Pudels Kern“. Bereits 2001 wurde die Magnesiumproduktion in Europa wegen niedrigerer Preise auf des chinesischen Materials vollständig aufgegeben. Seitdem hat man sich quasi in absolute Abhängigkeit begeben.

Die Parallele zum Chipmangel ist schwer zu übersehen: Auch hier ist Europa auf asiatische Produkte angewiesen. Dieses Abhängigkeitsverhältnis fällt der europäischen Wirtschaft nun auf die Füße. Bleibt zu hoffen, dass dies nicht im Doppelpack geschieht und sich die Lage auf dem Magnesiummarkt schnell entspannt.

Von Steffen Schmidt